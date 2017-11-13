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سيـــاســة
3 لجان برلمانية تناقش مشروع الحكومة لقانون الجريمة الإلكترونية
الإثنين 13 نوفمبر 2017 03:17 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
كشف النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن إرسال حكومة المهندس شريف إسماعيل لمشروع قانون الجريمة الإلكترونية إلى البرلمان، مؤكدا أن مشروع القانون تم إحالته الي لجنة مشتركة من هيئات مكتب الاتصالات والدفاع والامن القومي والتشريعية والدستورية .
وأشار زيدان في تصريحات لـ"المال"، إلى أن مشروع القانون يحوى مواد تنص على عقوبات جنائية لذا تتم مراجعته في لجنة الشؤون الدستورية تمهيدا لعقد اجتماعات متتالية مع هيئات مكاتب اللجنتين الأخريين.
ولفت أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة بصدد مناقشة القانون في اجتماع تعقده اليوم.
فيما أكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية يعالج ويضع حدًا للجرائم المتعلقة بالإنترنت.
وأوضح أن الفترة المقبلة سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي مع جميع المعنيين؛ للتوصل للعقوبات المناسبة لكل جريمة، مشيرًا إلى أنه لن يكون مختصرًا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشر عند البعض، ولكنه يعالج جميع الجرائم الإلكترونية، ويضع حدًا للتشهير المغلوط عن الأخبار الخاصة بالدولة.
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