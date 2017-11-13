EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ختام الإثنين
الإثنين 13 نوفمبر 2017 03:17 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين:
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.
وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 14123 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% عند مستوى 767نقطة ، كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.88% عند 1743نقطة،وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.27% عند مستوى2467نقطة،وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.83% عند مستوى 13515نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 783 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 6.2 مليون جنيه و51.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والاجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 8.3 مليون جنيه و23.7 مليون جنيه و14.2 مليون جنيه و11.3 مليون جنيه على التوالى .
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 35 سهما من إجمالى 192 سهما متداولا، بينما هبط 126وبقى 31 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب والمصريين حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14270 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند مستوى 777 نقطة.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا