هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ختام الإثنين

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 14123 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1.30% عند مستوى 767نقطة ، كما هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.88% عند 1743نقطة،وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.27% عند مستوى2467نقطة،وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.83% عند مستوى 13515نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 783 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 6.2 مليون جنيه و51.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والاجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 8.3 مليون جنيه و23.7 مليون جنيه و14.2 مليون جنيه و11.3 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 35 سهما من إجمالى 192 سهما متداولا، بينما هبط 126وبقى 31 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد العرب والمصريين حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14270 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 1% عند مستوى 777 نقطة.

