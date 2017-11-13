المشروع الصهيوني.. أحدث كتب العربي للنشر

دار العربي للنشر

علي راشد:



أصدرت دار العربي للنشر حديثا كتاب "المشروع الصهيوني: الاختراق الصهيوني لمصر من 1917 حتى 2017" للدكتورة عواطف عبد الرحمن.



ويدور الكتاب في خمسة محاور: المحور الأول: اليهود في مصر، والمحور الثاني: الصهيونية في مصر، والمحور الثالث: القطيعة والحروب بين مصر والكيان الصهيوني، والمحور الرابع: الاتفاقيات والمعاهدات، والمحور الخامس: التطبيع وتداعياته المصرية والعربية، وأفردت الدكتورة عواطف جزءًا لأشكال التطبيع العلمي مع إسرائيل.



الدكتورة عواطف عبد الرحمن، رئيس لقسم الصحافة ورئيس ومؤسس لقسم الإعلام بجامعة أسيوط ورئيس لتحرير مجلة الدوار الصادرة عن اليونسكو ومركز بحوث المرأة بجامعة القاهرة، ورئيس لمركز بحوث المرأة والإعلام سابقًا وعضو تحرير جريدة الجازيت بهولندا والمتحدث الرسمي باسم أفريقيا ودول الشرق الأوسط في المجال الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم مصر في مجال الإعلام لأكثر من مائة وخمسون مؤتمر دولي سافرت أكثر من 91 دولة بمختلف أنحاء العالم.