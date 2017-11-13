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اقتصاد وأسواق
19.8% تراجعًا بواردات مصر خلال 9 أشهر
الإثنين 13 نوفمبر 2017 02:58 م
مستخلصو الجمارك
أخر الأخبار
مستخلصو الجمارك
أحمد عوض
سجلت قيمة واردات مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، تراجعًا بنسبة 19.8%، لتصل إلى 39.87 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت فيها 49.74 مليار دولار.
ووفقًا ﻷحدث تقارير وزارة التجارة والصناعة، تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للسوق المحلية، بحصة 14.74% من إجمالي قيمة الواردات، مسجلة 5.88 مليار دولار، مقابل 7.40 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتتراجع قيمة وارداتها بنسبة 20.6%.
وجاءت ألمانيا فى المرتبة الثانية، بقيمة 3.45 مليار دولار، مقابل 4.52 مليار، لتستحوذ على حصة 8.64% من إجمالي الواردات، لتهوى قيمة وارداتها 9.10%.
وحلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة، بحصة 6.67% مسجلة 2.66 مليار دولار مقارنة بـ2.94 مليار، بمعدل تراجع 9.7%، وتبعتها إيطاليا بحصة 5.82% من إجمالي قيمة الواردات خلال تلك الفترة، مسجلة قيمة 2.43 مليار دولار مقابل 2.89 مليار.
وسجلت قيمة واردات روسيا نحو 2.20 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة بحصة 5.52%، مقابل 4.15% خلال نفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 2.06 مليار دولار.
قائمة السلع اﻷكثر استيرادًا
أما عن قائمة الواردات السلعية اﻷكثر استيرادًا وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة؛ فجاء سلعة "القمح" فى المركز اﻷول، بحصة 4.79% من إجمالي قيمة الواردات، مسجلة 1.91 مليار دولار مقابل 1.67 مليار، بنسبة تراجع 13.95%.
واحتلت "اﻷدوية" المركز الثانى بحصة 3.70% من إجمالي قيمة الواردات، لتبلغ 1.48 مليار دولار مقارنة بـ 1.53 مليار، لتسجل تراجع 3.37%.
وجاءت سلعة "الذرة" فى المركز الثالث من إجمالي قيمة الواردات، بحصة 3.38% مسجلة بقيمة استيرادية 1.35 مليار دولار مقابل 1.42 مليار، بمعدل تراجع 5%.
كما انخفضت قيمة واردات سيارات الركوب، بنسبة 46.02%، لتصل إلى 1.12 مليار دولار، مقارنة بـ 2.07 مليار، لتسحوذ على حصة 2.81% من إجمالي قيمة واردات مصر خلال تلك الفترة.
وجاءت قيمة واردات سلع أجهزة الهواتف فى المرتبة الخامسة، بحصة 2.77% مسجلة قيمة 1.11 مليار دولار مقارنة بـ 1.32 خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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