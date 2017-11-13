مصر للحياة تطلق خدمات التحصيل الإلكتروني للأقساط

شركة مصر لتأمينات الحياة جديد

الشاذلي جمعة:



أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة منصة إلكترونية جديدة على الأجهزة الذكية والبوابة الإلكترونية تتيح لعملائها سداد الأقساط إلكترونيا عن طريق كروت الائتمان وكروت الخصم المباشر.



كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أن الشركة حصلت على الموافقة النهائية على توفير تلك الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيق الهاتف الجوال بما يتيح تقديم خدمات متنوعه لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين للحصول على أنواع مختلفة من الوثائق والخدمات التأمينية وكذلك تمكنهم من متابعة حالة الوثائق الخاصة بهم والأقساط التأمينية التى يجب دفعها.



وأضاف أن شركته هى أول شركة تأمينات حياة فى السوق تحصل على رخصة الإصدار الإلكترونى من الهيئة، مشيرا إلى أن المنصة التكنولوجية الجديدة يمكن من دفع الأقساط التأمينية من خلال خدمات فورى، مؤكدا أن شركته تدرس خلال الفترة المقبلة، إضافة خدمة جديدة للدفع عن طريق آلية المحفظة الإلكترونية، والتي وصل عدد مستخدميها إلي ما يقرب من 9 ملايين شخص.



ولفت إلى أن تفعيل المنصة الإلكترونية وتطبيق الموبيل وحزمة الخدمات المرتبطة بها لا تقتصر فائدته علي العميل فقط بل يمتد ليشمل الجهاز التسويقي الخاص بالشركة، والوسطاء الخارجيين، الذين نسعي إلى تلبيه احتياجاتهم.



ووضح أن الشركة أطلقت أول وثيقتين إلكترونيتين للتأمين تحت اسم "تسلم" هى للسيدات وللرجال للتغطية التأمينية ضد مرض السرطان وتتراوح قيمتها بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه وتختلف هذه الوثيقة عن مختلف الوثائق حيث إن مبلغ التأمين يدفع فى حالة الإصابة بالمرض ولا ترتبط فقط بتكلفه العلاج ولكن كذلك بأعباء المرض المختلفه على الشخص ومنها الانقطاع عن العمل، وغيره من الالتزامات المالية الأخرى.



وجدير بالذكر أن حجم الأقساط التأمينية التى حققتها شركه مصر لتأمينات الحياة فى العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وصلت إلى 3.3 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تصل الاقساط إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى، بنسبة نمو تصل إلي 20%، كما حققت الشركة ارباح بلغت 816 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، ومن المستهدف أن ترتفع إلي مليار جنيه فى العام المالى الجارى، كما ارتفعت احتياطات الشركة من 17 مليار جنيه إلى 19 مليار جنيه.

