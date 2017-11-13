وزير التنمية المحلية: سنقضي على عشوائية الشارع المصري

وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف

بدور إبراهيم:



قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إنه لا توجد تنمية عمرانية بدون تنمية اقتصادية، مؤكداً أن بناء الدولة القوية لايمكن أن يتحقق بدون عمران واقتصاد، وأن كل ما يشغلنا هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية في مصر.



وأضاف الشريف أن الوزارة تهتم بسكان مصر ويليها مباشرة الأرض التي يعيش عليها السكان، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات رائعة فيما يتعلق بحماية الفقراء، وكذلك ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي ومشروعات كرامة وتكافل وغيرها، ومشددا علي أن عصر التعديات والمخالفات انتهي، مضيفًا "سنقضي على العشوائية التي شهدها الشارع المصري"، قائلا : "هنرجع الرصيف للشارع المصري.. ونعيد المدينة المصرية العصرية.. ولن توجد عشوائية وهذا التزام من قبل الحكومة".



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة عامة حول التنمية العمرانية فى إطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعى في إطار فعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الرابع تحت شعار "الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل".



وأكد الوزير أن التنمية المحلية هي شراكة بين جميع الوزارات فهي تنمية عمرانية بالتعاون مع الإسكان وتنمية صناعية بالتعاون مع الصناعة، موضحا أن مصر تحتاج إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التى تشهدها مصر، لافتاً إلى أن الدولة تتجه إلى اللامركزية وستكون الخطط داخلية فى كل محافظة، ولكن نحتاج إلى إضافات حقيقة لتلك الخطط ولن نستمر على وضعنا الحالى للسنوات المقبلة.



وأضاف أن مصر فى حاجة إلى الانتقال إلى عمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص، ونحتاج 20 مطورا عقاريا وأكثر بحيث لا يكون هناك 3 شركات فقط هى المسيطرة على السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك عملا كبيرا داخل الحكومة لحماية الفقراء، منها مشروعات الإسكان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، مشيراً إلى أن هناك مخالفات وتعديات كبيرة ونؤكد أن الحكومة لن تقبل استمرار التعديات الحالية وسنقوم بإرجاع الرصيف للشارع المصرى وسنقضى على العشوائية أي كان وضعها.



وحول التنمية المحلية، أوضح الشريف أنها مفهوم واسع يعمل وفق شراكات فى كافة القطاعات الاقتصادية منها الزراعية والصناعية وغيرها وكذلك هى ترسيخ للعدالة الاجتماعية، لافتا ان الوزارة تتلقي عدد كبير من الشكاوى عن مخلفات المبانى مما يتطلب تغيير سلوك وثقافة المواطن ولا يمكن التغلب على كل هذه المخالفات بالقوانين فقط"، مؤكدا أن الدولة فى حاجة إلى زيادة الإنتاج الصناعي وهو ما يدفع سعر الفائدة للتراجع وقد ننزل إلى 10%، مشددا علي أن بناء الدولة القوية لا يمكن دون تنمية الإنسان والعمران.



وأضاف أن الزيادة السكانية هائلة وتحتاج بذل المزيد من التنمية العمرانية لاستيعابها، ومن المرجح زيادة السكان إلى 180 مليون تقريباً خلال 30 عاماً قادمة ، واذا اردنا تحسين الجودة يتطلب ذلك زيادة التنمية العمرانية عن هذا الحد، وتابع: مصر تتطور وتتغير بشكل ملحوظ ، فالقطاع العمراني يقود التنمية ويوفر فرص عمل هائلة وصلت لـ 4 مليون ، وقال " فخر لمصر ما يتحقق فى قطاع التنمية العمرانية " .



وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات التى يجب اتخاذها وهناك بالفعل خطوات فى هذا المجال ، أولها تجنب العشوائيات والتأكد من عدم تكرارها ، ويجب ان نعظم نماذج التنمية التى تقودها الدولة والقطاع الخاص وتحديد دور كل منهم حتى لا نصقل الاعباء علي الدولة .



وأكد أن التنمية العمرانية ليست إسكان فقط بل عمران كامل يشمل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجيستية ،ويجب ان يكون هناك تناغم وتناسق بين جميع الجهات وتفعيل اللامركزية الذى نص عليه الدستور وتتجه الدولة حالياً لتفعيله.



وأضاف الوزير أنه يجب دعم ظهور مجموعات جديدة من المطورين العقاريين وصناعيين بالسوق بدلاً من سيطرة مجموعة او أثنين حتى يتم تدعيم الصناعة والأسراع فى التنمية العمرانية ، واحداث انطلاقة كبرى فى قطاع الأعمال والقطاع الخاص ودور متزايد للقطاع البنكي والمصرفي ، فالحكومة دورها وضع السياسات وحماية الفقراء وهو ما نجحت فيه الدولة بمشروعات الاسكان الاجتماعي.



واختتم كلمته بأن تحقيق الاستدامة والحفاظ على ما تم انجازة يجب العمل على تغيير ثقافة المواطن وسلوكه ، بالاضافة الي ايجاد وسيلة لبيع المنتج العقاري وزيادة الانتاج الصناعي والذى يترتب عليه نمو اقتصادى وتقليل سعر الفائدة .