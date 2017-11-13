انتعاش سندات لبنان الدولارية مع اقتراب عودة الحريري للبلاد

تحذيرات من السفر للبنان

خالد بدر الدين:



تعافت سندات لبنان الدولارية اليوم الإثنين، بعد أن أكد رئيس الوزراء سعد الحريري أنه سيعود للبلاد قريبا، وأنه قد يتراجع عن استقالته إذا وافق حزب الله الشيعي على البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية، حيث تقاتل القوات العربية بقيادة السعودية الحركة الحوثية التي تقول الرياض إنها مدعومة من الحزب ومن إيران.



وكانت السندات قد شهدت موجة هبوط شديدة خلال الأسبوع الماضي في ظل الاعتقاد بأن السعودية أجبرت الحريري على الاستقالة وتعيد الاستقالة وتداعياتها حكومة لبنان إلى واجهة الصراع بين السعودية السنية وإيران الشيعية.



وذكرت وكالة رويترز إن عوائد السندات اللبنانية المستحقة في عام 2024 زادت بحوالى 2.4 سنت بينما ارتفعت الإصدارات التي تستحق في 2027 و2028 و2032 بما يصل إلى حوالى 1.6 سنت بعد أن أعلن الحريري استقالته من منصبه في الرابع من نوفمبر الجارى خلال وجوده في السعودية بزعم أنه يفعل ذلك من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين.



وكانت وكالة IHS ماركت لأبحاث الأسواق المالية أعلنت الأسبوع الماضى، أن تكلفة التأمين على الديون اللبنانية قفزت لأعلى مستوياتها منذ أوائل يناير الماضى، مع ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس لتصل إلى 479 نقطة أساس بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري فى بداية الأسبوع الماضى، والتي دفعت البلاد إلى أزمة سياسية جديدة، كما هبطت عوائد السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750 سنت ليجري تداولها عند 96.950 سنت لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجارى.



وأعلن سعد الحريري متحدثا من الرياض في مقابلة أجراها معه تلفزيون المستقبل التابع لكتلته السياسية فى أول تصريحات يدلي بها منذ إعلان استقالته عبر التلفزيون من الرياض إنه ينوي العودة إلى لبنان فى غضون يوم أو يومين لتأكيد استقالته طبقا للدستور وأنه سيدرس إجراءاته الأمنية للتأكد من أنه غير مخترق غير أنه أكد أيضا إنه إذا تراجع عن الاستقالة فإن جماعة حزب الله اللبنانية يجب أن تحترم سياسة لبنان بأن تنأي عن الصراعات الإقليمية مثل الصراع في اليمن لأن هذا التدخل له عواقب لا يمكن للبنان أن تتحملها.



وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى شرك كابيتال إيكونوميكس إن المخاوف انحسرت قليلا من نشوب صراع بالوكالة بين إيران والسعودية غير أنه مع اتخاذ الأمير محمد بن سلمان موقفا صارما على نحو متزايد تفاقمت المخاطر إضافية في الأسواق المتقلبة بمنطقة الشرق الأوسط.



وقال سعد الحريرى أيضا إن لبنان معرض لعقوبات اقتصادية عربية بسبب ما وصفه بالتدخلات في اليمن والبحرين من قبل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران والذي يشارك في الحكومة الائتلافية التي يترأسها الحريري وكرر عدة مرات إن لبنان يجب أن يحترم سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.



وأكد الحريري إنه في المملكة حر وإذا أراد أن يسافر غدا فإنه سيسافر لأن لديه عائلة ويحق له أن يحافظ عليها وأنه عندما استقال من منصبة عزا ذلك إلى أنه يخشى من الاغتيال ولاسيما أن والده رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري قد قتل في تفجير عام 2005.



ويرى الحريري أن ما يجري إقليميا هو خطر على لبنان بخاصة أنها قد تتخذ مواقف تعرضها لعقوبات ولعواقب اقتصادية وربما عقوبات عربية ولا سيما أن هناك من 300 إلى 400 ألف لبناني يعيشون في دول الخليج ويجب المحافظة على مصلحة لبنان وهذه المصلحة كانت مهددة ولهذا استقلت وإذا انضم لبنان لمحاور فماذا سيحل باللبنانيين وبصادرات لبنان المتجهة للعرب وما هي مصلحة اللبنانيين؟



ويأمل وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون أن يعود سعد الحريري إلى بيروت دون أي تأخير إضافي وإنه تحدث مع وزير خارجية لبنان جبران باسيل وأكد له مجددا دعم بريطانيا للبنان وأنه يجب عدم استخدام لبنان كأداة لصراعات بالوكالة كما ينبغي احترام استقلاله.



وأعلن أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه من الضروري أن يحظى كل الساسة في لبنان بحرية التنقل والسفر حتى يتسنى حل الأزمة السياسية في البلاد ودعا باقي الدول لعدم التدخل في الشأن اللبناني قائلا إن هذا مبدأ أساسي.



وتفاءل الرئيس اللبناني ميشال عون من الحملة الوطنية والدبلوماسية التى أوضحت وضع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وعودته من السعودية وحققت نتائج إيجابية وأن تصريحات الحريري في المقابلة التلفزيونية تؤكد أن التسوية السياسية لا تزال قائمة وأنه حريص على العلاقة السياسية والشخصية مع رئيس الجمهورية.



وعقب اعلان الحريري استقالته اتهمت السعودية لبنان بإعلان الحرب ضدها بسبب حزب الله وكان الأمين العام لحزب الله أعلن الجمعة أن السعودية هي التي أعلنت الحرب على لبنان مما أدى إلى عودة لبنان مرة أخرى إلى صدارة الصراع الاقليمي بين السعودية وإيران.



وكان مسؤولون كبار في الحكومة اللبنانية ومصادر رفيعة المستوى قريبة من الحريري قالوا إن السعودية أجبرت الحريري على الاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية ويقول حزب الله إن هدف السعودية هو زعزعة استقرار البلاد.



وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أيضا أن حرية الحريري مقيدة في الرياض فيما تعد أول مرة يعلن فيها عون اعتقاده أن السعودية تحتجز رئيس الوزراء رغما عنه وإن هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الرئيس الحريري من مواقف أو ما سينسب إليه موضع شك والتباس ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة غير أن المملكة نفت تماما أن يكون الحريري محتجزا أو أنه أُجبر على الاستقالة.



ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول استقالة الحريري ما لم يقدمها بنفسه في لبنان وشكك فى الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الرياض منذ الاستقالة وأن هذه الظروف وصلت إلى درجة الحد من حرية الرئيس الحريري وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته.



ومن ناحية أخرى، نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله اليوم، إن طهران لا تتدخل في الشأن اللبناني، وإن تصريحات رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري تعطي الأمل في أنه سيعود قريبا إلى بلده، بينما تلقي الرياض باللوم على جماعة حزب الله اللبنانية في الاستقالة وتتهمها بالهيمنة على السياسات اللبنانية واتهمت طهران الرياض وحلفاءها بتأجيج التوترات في الشرق الأوسط.