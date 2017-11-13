جلسة خاصة بالكنيست تخليدا لزيارة السادات

عادل عبد الجواد:



يعقد الكنيست الإسرائيلي جلسة خاصة الأربعاء المقبل، بمناسبة مرور 40 عاما على ظهور الرئيس المصري أنور السادات في الكنيست في 20 نوفمبر1977.



وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية أن الكنيست سيعقد هذه الجلسة؛ لأنه يعتبر زيارة الرئيس السادات لتل أبيب وللكنيست بشكل خاص من أكثر اللحظات التاريخية فى البلاد، مشيرة إلي أن الجلسة ستكون يوم الأربعاء من الساعة 11.00 حتى 16:00 مساء.



ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس الكنيست "يولي أدلشتاين" والسفير المصرى لدى إسرائيل حازم خيرات، ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبى هوتوفلى وغيرهم.