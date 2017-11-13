ميناء الإسكندرية يستقبل 950 سيارة

ميناء الاسكندرية

معتز محمود



صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجري تفريغ السفينة "فالير موسي" المحملة بــ 30 ألف طن جازولين قادمة من الامارات، والسفينة "جلارد ثري" وعليها 6 آلاف طن زيت دوار الشمس قادمة من روسيا.



وأضاف الغندور أنه يجرى ايضا تفريغ العبارة "جراند غانا" المحملة بــ 400 سيارة ملاكي قادمة من ايطاليا، والعبارة "جراند بورتوغالو" وتحمل 550 سيارة ملاكي قادمة من إسبانيا.



وتابع: يجري تفريغ السفينة "راما جاز" المحملة بــ 9 آلاف طن غاز قادمة من قبرص، والسفينة "اوبروشيب" وعليها 30 ألف طن قمح قادمة من بولندا، والسفينة "البترولية " قادمة من السعودية وعلى متنها ألف طن سولار، والسفينة "فيديليتي" قادمة من البرازيل وعلى متنها 1106 رؤوس ماشية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 112 سفينة وغادرت الميناء 6 سفن، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 40 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ومن ناحية أخرى وجه اللواء بحري . مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.