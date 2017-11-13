توقيع بروتوكول المرحلة الثانية لتطوير المركزى للمحاسبات تكنولوجيا

الجهاز المركزى للمحاسبات





المال – خاص:



وقع ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بروتوكول المرحلة الثانية للتعاون المشترك بينهما.



تصل مدة البروتوكول 3 سنوات قابلة للتجديد، ويهدف لتنفيذ محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى التحول إلى المجتمع الرقمي، وإحداث نقلة نوعية في مجالات العمل الرقابي والإداري.



تشمل نطاق أعمال البروتوكول، تطوير الشبكة الداخلية بالجهاز، وتطوير ونشر التطبيقات الآلية بالجهاز مثل: تطبيق الأرشيف الإلكتروني بجميع إدارات الجهاز بمفهومه الشامل، مع ربطه بالتطبيقات ذات الصلة، وتنفيذ المرحلة الأولى من شبكة معلومات الجهاز الخارجية، وتم الاتفاق على البدء بالبترول، والنقل الجوي، والاتصالات، و3 مقرات للجهاز بالمحافظات، قابلة للزيادة هي: سوهاج، والإسكندرية، وطنطا.



ووفقا للبروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير التدريب المتخصص للعاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للمحاسبات،على أن تقوم اللجنة التنفيذية المشكلة لتنفيذ البروتوكول بدراسة الدورات التدريبية المطلوبة، ورفع تقرير فني بها إلى اللجنة العليا للبروتوكول لاتخاذ القرار.



كما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير عدد من أجهزة الحاسب الشخصي (PC)، وعدداً من الطابعات متعددة المهام لصالح الجهاز، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال المسح الضوئي، وإدخال البيانات لملفات شئون العاملين بالجهاز من خلال جهة متخصصة في هذا الشأن، وتقديم الاستشارات الفنية في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال المختصين بالوزارة.

