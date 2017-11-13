كيان تطرح موديلات سيات 2018 خلال ديسمبر

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شريف عيسى:



قالت نهى المليجى، رئيس قطاع سيات بكيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيات والمستورد الحصرى لسكودا فى مصر، إنه من المقرر طرح موديلات 2018 خلال ديسمبر على أقصى تقدير.



وحصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لأتيكا موديل 2018، التى تتوفر بفئتين، الأولى Style Plus وتقدر قيمتها بـ 555 ألف جنيه، وفئة Xcellence وتبلغ قيمتها 600 ألف جنيه، وتوفر كيان إيجيبت لعملاء سيات أتيكا ضمان يمتد لخمس سنوات، أو100 ألف كيلو متر أيهما أقرب.



كانت كيان إيجيبت قد أعلنت خلال الربع الثانى من العام الجارى، طرح ليون Face Lift فى مصر، بالإضافة إلى أتيكا الجديدة كلياً، التى تعد أول سيارة رياضية متعددة الاستخدمات SUV، تابعة للصانع الأسبانى سيات.



وتحقق سيات حالياً العديد من النجاحات على المستوى العالمى، وتمكنت من تحقيق أعلى معدل نمو لمبيعاتها خلال أكتوبر بنسبة 23.3%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، بإجمالى 40 ألفاً و200 سيارة.



وعلى مدار الشهور العشر الماضية، فى الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر، تمكنت العلامة الأسبانية من تحقيق نمو فى المبيعات بلغ 14.4% عن العام الماضى، بعد قدرتها على تسليم 395 ألفاً و100 سيارة، مقابل 345 ألفاً و500 سيارة خلال 2016.



من جانبه أشار واين غريفينس، نائب رئيس قسم المبيعات والتسويق بسيات العالمية، إلى أن سيات تعد حالياً واحدة من أسرع العلامات نمواً فى أوربا، بفضل ابيزا، وليون، وأتيكا، بالإضافة إلى أورنا التى خلقت زخما كبيراً فى مبيعات العلامة التجارية.



وبحسب ما أكده كريم نجار، الشريك المساهم بكيان إيجيبت، فإن سيات أورنا ستكون متوفرة فى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل.

