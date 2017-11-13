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استثمار
بروتوكول تعاون بين مصر للسياحة والمركز القومى للبحوث
الإثنين 13 نوفمبر 2017 01:39 م
المركز القومى للبحوث
أخر الأخبار
المركز القومى للبحوث
الصاوي أحمد
وقع المركز القومى للبحوث، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للسياحة، لفتح مقر دائم لها فى المركز.
وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم، أن الفرع سيخدم كل العاملين به، ويقوم بإصدار تذاكر طيران وحجوزات وإقامة بالفنادق والمراكب السياحية ومطاعم وكذلك إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض وخدمات النقل السياحى بكل أنواع المركبات السياحية المتاحة.
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