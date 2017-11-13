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نقل وملاحة
مطار القاهرة يجري تجربة طوارئ.. الأربعاء المقبل
الإثنين 13 نوفمبر 2017 01:14 م
المطار
أخر الأخبار
المطار
دعاء محمود
أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن القيام بإجراء تجربة طوارئ يوم الأربعاء المقبل بمطار القاهرة، في إطار الاستعدادت لمواجهة الأزمات والطوارئ ووفقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى بإجراء هذه التجارب بصفة دورية لقياس مدى كفاءة المطار فى مواجهة الأحداث الطارئة.
وأوضح بيان صادر عن الشركة صباح اليوم، أنه من المقرر تنفيذ التجربة كالتالي: أثناء هبوط طائرة من طراز B737-800 وعلى متنها 90 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 10 أفراد على المدرج 05C حدث انحراف للطائرة جهة اليسار، داخل الجزيرة الرملية أمام الممر (T1)، واشتعلت بها النيران، مما استدعى تدخل سلطات المطار وتفعيل خطة الطوارئ لاحتواء الأزمة الناتجة عن الإصابات والوفيات ومعالجة الآثار السلبية للحادث، واستعادة الحالة الطبيعية لتشغيل المطار.
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