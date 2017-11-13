أورانج مصر تتحول للربحية تدريجياً

أورانج 2

❏ السهم يسجل أعلى مستوى فى تاريخه خلال الأسبوع الماضى



أسماء السيد



توقعت مراكز بحوث، أن تسهم زيادة رأس المال، التى أجرتها شركة «أورنج مصر»، فى إنقاذها من بحر الخسائر على المدى الطويل، مرجحين التعافى والتحول صوب الربحية تدريجيًا نهاية العام المقبل.



أوضحوا، أن قرار الشركة بضح قيمة زيادة رأس المال فى سداد المديونيات، يسهم بشكل أساسى فى تقليل التكاليف واﻷعباء التمويلية، ما يدفع الشركة للتحول تدريجًيا نحو الربحية، ولفتوا إلى أن الشركة تسعى من خلال زيادة رأس المال، للتوافق مع قواعد القيد، من خلال دعم المركز المالى للشركة، وجعلها مصدر جذب للمتعاملين، ومن ثم زيادة نسبة اﻷسهم حرة التداول.



وربطوا بين ارتفاع السهم فى البورصة المصرية بشكل قوى خلال اﻷسبوع المنقضى، وبين الأخبار الإيجابية بشأن زيادة رأس المال.



وفى رصد أجرته «المال» لحركة السهم خلال أسبوع، تبين تسجيله صعودًا خلال تلك الفترة %50.5، مرتفعا من مستوى 125.41 جنيه، إلى 188.74 جنيه، وهو أعلى مستوى فى تاريخه.



وكانت الشركة قد حصلت على موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به، من 3 إلى 20 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر، من مليار إلى 16.5 مليار جنيه، بقيمة زيادة 15.3 مليار جنيه، ممولة من الزيادة النقدية من المساهمين، واستخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين.



قال أحمد عادل، محلل أول لقطاع الاتصالات بشركة «بلتون» القابضة، إن صعود السهم لمستويات تاريخية، يرتبط بشكل مباشر باعتزام الشركة زيادة رأس مالها، بقيمة 17 مليون جنيه، ما يحمل بين طياته تأثيرًا إيجابيًا على الشركة على المدى الطويل.



وأوضح أن تلك الخطوة لها عدة مميزات، تستهدف الشركة تحقيقها، أولها سداد جزءًا من الديون المستحقة عليها، ما يترتب عليه انخفاض حجم الدين، ويقلل تكلفة الأعباء التمويلية، التى تخدم بدروها أرباح الشركة فى النهاية.



كما أوضح أن الشركة تهدف من خلال تلك الخطوة التوافق مع قواعد القيد، وإن كانت بصورة غير مباشرة من خلال تقليل التكاليف، والارتقاء بالأرباح، حتى تصبح مصدر جذب للمساهمين، ومن ثم زيادة نسبة التداول الحر.



وتوقع أن تظهر نتائج زيادة رأس المال وسداد الديون، بتحول الشركة للربحية تدريجيًا من العام المقبل.



تُعد شركة «أورنج مصر» من ضمن الشركات التى أعلنتها البورصة مؤخراً، لعدم استيفاء شرط أو أكثر من شروط التوافق مع قواعد القيد، الخاص بشرط الأسهم حرة التداول، وتنص القواعد على ألا تقل نسبة اﻷسهم حرة التداول عن %5 من أسهم الشركة.



توقعت بحوث شركة «برايم»، استعادة «أورنج مصر» الربحية نهاية العام المقبل بدعم من زيادة رأسمالها، التى من المفترض ضخها فى سداد الديون، ما يقلل فوائد الديون.



ارتفعت فوائد الديون إلى 1.7 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، و606 ملايين جنيه فروق عملة، على قروض المساهم الرئيسى ليصل إجمالى المصروفات التمويلية إلى 2.35 مليار جنيه.



قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول اﻷوراق المالية، إن صعود السهم، خلال الأسبوع المنقضى مدعومًا باﻷخبار الإيجابية عن الشركة، المتعلقه بزيادة رأس المال، والسعى للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة.



قال إن السهم بوصوله لمستويات الـ 188 جنيهًا، سجل قمة تاريخية للمرة الأولى منذ إدراجه، مشيرًا إلى أن ذلك الصعود يُعد نواة لنظرة جيدة للسهم على المدى المتوسط إلى الطويل، ويشهد عملية تصحيح بسيطة، هى حركة طبيعية نتيجة الصعود القوى.



كانت «المال» قد نشرت مؤخرًا، اعتزام الشركة سداد الأرصدة الدائنة الخاصة بالقروض واﻷعباء التمويلية، التى وصلت إلى 22 مليار جنيه، نهاية النصف الأول من العام الحال- بحسب البيان- موضحةً أن رغبتها فى مواكبة تطور قطاع الاتصالات، بطرح رخصة الجيل الرابع للاتصالات، ورخصة التليفون الثابت للمشتغلين فى العام الماضى، دفعها لاقتراض 500 مليون يورو، بفائدة %7 فى نوفمبر 2016، لتمويل تكلفة الجيل الرابع والتليفون الثابت.



كما حصلت على قرض آخر من نفس الجهة فى يوليو الماضى، بقيمة 250 مليون يورو، وفائدة %7.7 على أن يستحق السداد فى 30 سبتمبر 2020.

خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالى، تكبدت أورنج خسائر بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو أمر مرتبط بارتفاع المصروفات التمويلية، والمرتبطة بالقروض السابق ذكرها.



بحسب النتائج المالية لشركة أورنج، يصل حجم القروض نهاية سبتمبر الماضى، إلى 19 مليار جنيه، بخلاف مستحقات الموردين لمعدات وأجهزة المحمول، وقرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تعديل أرصدة كروت شحن المحمول، لتنخفض بنسبة %36 عن قيمتها التى يسددها العميل.



ويتوزع هيكل ملكية أورنج مصر بين %99، لصالح أورنج العالمية، و%1 مساهمين أفراد.