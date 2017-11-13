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بنـــوك
تراجع الدولار أمام الجنيه.. اليوم الإثنين
الإثنين 13 نوفمبر 2017 12:45 م
الدولار 13
أخر الأخبار
الدولار 13
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وسجلت بنوك الأهلي المتحد، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي، وكريدي أجريكول أعلى سعر شراء مع بداية تعاملات الإثنين، ليسجل 17.61 جنيه.
وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجلت العملة الأمريكية 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.
وانخفض الدولار ببنك الإسكندرية قرشين ليسجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.
فيما انخفضت العملة الخضراء ببنك القاهرة قرشين 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع .
وبالبنك المركزي تراجع قرشا ليسجل 17.59 للشراء، 17.70للبيع.
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