مصرع 328 شخصا وإصابة 2500 بسبب زلزال غرب إيران

زلزال



خالد بدر الدين:



أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 328 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في إقليم كرمانشاه على الحدود مع العراق، بسبب زلزال ضرب المنطقة، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى.



ونقلت الوكالة عن مكتب الطب الشرعي في الإقليم قوله: قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في العراق، والعديد من الأشخاص عبر الحدود مع إيران منذ يوم الأحد عندما وقع زلزال قوي، وأمر وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجى، بإعلان حالة التأهب القصوى في صفوف فرق الدفاع المدني والإطفاء بعد الزلزال.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة، وقال مسؤول في الأرصاد الجوية العراقية، إن قوته بلغت 6.5 درجة، ومركزه كان في بنجوين بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان، قرب معبر الحدود الرئيسي مع إيران.



على الجانب الآخر من الحدود في إيران، قال التلفزيون الرسمي إن عدة أشخاص قُتلوا كما أصيب أخرون، عندما لحقت أضرار بما لا يقل عن 8 قرى حدودية، وقُطعت الكهرباء في المنطقة، وأرسلت السلطات فرق إنقاذ.



وذكرت وكالة رويترز، أن أكثر المناطق تضررا فى العراق بلدة دربنديخان، الواقعة على بعد 75 كيلومترا شرقي مدينة السليمانية في منطقة كردستان العراقية شبه المستقلة، وأن أضرارا بالغة لحقت بالمستشفى الرئيسي بالمنطقة، ولا توجد كهرباء ولذلك يجري نقل الجرحى إلى السليمانية للعلاج، ولحقت أضرارا إنشائية كبيرة بمبان ومنازل وسقط جرحى في شريط من المدن، والبلدات والقرى قرب الحدود الإيرانية، بما في ذلك حلبجة وخناقين وبنجوين، وترك سكان منازلهم وناموا في الشوارع لعدة ساعات بعد وقوع الزلزال.

