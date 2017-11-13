مسئولو الشركات: قرار نقل cairo ICT للقاهرة الجديدة جيد

العضو المنتدب لشركة افق المتحدة

❏ عصام الكلزة: المعرض يوفر مساحات كبيرة ولن يؤثر على نسب الإقبال

❏ محمد عكاشة: اليوم الأول سيكون الأكثر زحاما.. ومدينة نصر مركزاً محورياً للشركات

❏ الأزياء تستحوذ على %80 من نسبة الخصومات



سمية كمال



استطلعت «المال» آراء مجموعة من رؤساء شركات التكنولوجيا العاملة بالسوق المحلية، بشأن قرار شركة تريد فيرز إنترناشونال نقل فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2017 من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر إلى القاهرة الجديدة.



قال محمد سعيد، رئيس شركة IDT للاستشارات والنظم الهندسية، إن القرار جيد، ولا سيما أن المنطقة أصبحت موطنًا لأغلب شركات التكنولوجيا، بعكس قاعة المؤتمرات فى حى مدينة نصر، والتى شهدت المنطقة المحيطة بها، خلال فعاليات العام الماضى، تكدسًا مروريًّا بسبب ضيق المساحات المخصصة للسيارات، وبوابات الدخول.



وأوضح سعيد أن تغيير موعد انعقاد المعرض من أواخر نوفمبر إلى بداية سبتمبر، ربما يكون قد أربك حسابات معظم الشركات، التى تنتظر نهاية العام فى مراجعة نتائج أعمالها وإعداد الخطط المستقبلية للعام الجديد.



وكشف أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشونال المنظِّمة لفعاليات المعرض، عن زيادة مساحة الدورة الـ21 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى بنسبة 25%، مقارنة بمساحات القاعات الخمس الموجودة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والتى كانت تستضيف المعرض على مدار السنوات الماضية.



كما قررت إدارة المعرض تخصيص المساحة الشاغرة بين القاعتين، وتصل إلى 150 مترًا تقريبًا لاستضافة جناح المبدعين«Innovation Arena»، وهم مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وأبرمت اتفاقات مع شركات النقل الخاص والجماعى من أجل تخصيص مجموعة من الأتوبيسات المكيفة لنقل الزوار من المعرض إلى الميادين الشهيرة، وكذلك إبرام اتفاق مع شركتى أوبر وكريم.



ورأى عصام الكلزة، رئيس شركة أفق المتحدة للحلول التكنولوجية، أن قرار نقل فعاليات المعرض للقاهرة الجديدة لن يؤثر على عدد ونسب إقبال الشركات، إلا أنه سيتيح لها مساحات شاسعة لعرض منتجاتها بحرية كاملة واستعراض أحدث حلولها.



واتفق مصدر مسئول بإحدى شركات حلول شبكات الاتصالات- رفض ذكر اسمه- مع الرأى السابق فى تأكيد أن مساحة ساحات الانتظار المخصصة لسيارات مركز معارض مصر، كافية لامتصاص أى ازدحام مروري، بعكس قاعة المؤتمرات فى مدينة نصر.



إلا أن محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، أبدى مخاوفه من أن يؤثر القرار على نسب حضور الشركات بالمعرض، وضعف أعداد الزائرين، ولا سيما بعد انتهاء اليوم الأول، والذى سيشهد حفل الافتتاح، بحضور الرئيس السيسى.



وقال عكاشة إنه رغم الازدحام المرورى الذى يعانيه حى مدينة نصر فإنها ستظل مركزًا محوريًّا قريبًا من مقارّ الشركات التى يتخذ أغلبها القرية الذكية ملجأ لها.



يُذكر أن «كايرو آى سى تى» يضم بداخله 3 معارض متخصصة، الأول هو «Pafix»ويختص بالشمول المالى الرقمي، والثاني«Smart Communities» ويختص بالمدن والمجتمعات الذكية، والثالث هو «DSS» ويختص بالدفاع والأمن والسلامة، كما سيشهد أيضًا هذا العام إطلاق أول موبايل مصرى تنتجه شركة Sico المصرية، كذلك سيتم إطلاق أول فيزا إلكترونيةe-Visa.



ويشارك بالمعرض، هذا العام، نحو 500 شركة، منها سامسونج وهواوى وإريكسون، وسيسكو ديل إم سى.



وبلغ عدد زائرى المعرض، العام الماضي، 79,664 ألف، بزيادة%9.8 على 2015، على مساحة 26 ألفًا و120 مترًا مربعًا، بزيادة %6 على العام قبل الماضى.



وشهد المؤتمر 32 جلسة حوارية بمشاركة 148 متحدثًا من مختلف القطاعات الاقتصادية، ولفيف من الوزراء أبرزهم الصحة والتضامن والإسكان والطيران، بالإضافة إلى توقيع 12 اتفاقية حكومية وخاصة، سواء بين الوزارة والهيئات التابعة لها أو مع الشركات العالمية، فى مجالات الدفع والتصنيع الإلكترونى.