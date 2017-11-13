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سيـــاســة
القوات المسلحة تضبط 14 سيارة محملة بكميات من السجائر المسرطنة
الإثنين 13 نوفمبر 2017 11:59 ص
القوات المسلحة المصرية
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القوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم:
واصل رجال القوات المسلحة تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين حدود الدولة والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
وكثفت قوات حرس الحدود دورياتها علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية لقطع خطوط التهريب وإحباط مخططات الخارجين عن القانون، حيث تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الاقراص المخدرة والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، بمنطقتي بحر الرمال الاعظم وعين دالة وجنوب منفذ السلوم حيث تم ضبط 14 سيارة دفع رباعي بدون لوحات معدنية محمل عليها 600 كرتونة تضم عدد 30 ألف قاروصة سجائر مسرطنة أنواع مختلفة و عدد 155 كرتونة تبغ و عدد 2 مليون قرص مخدر و تم القبض علي 20 فرد مصري الجنسية.
يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات لزعزعة إستقرار المجتمع و الإقتصاد الوطني.
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