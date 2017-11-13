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بورصة وشركات
تراجع أرباح إيديتا خلال 9 شهور
الإثنين 13 نوفمبر 2017 11:58 ص
إيديتا
أخر الأخبار
إيديتا
أسماء السيد
تراجعت أرباح شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، خلال الـ9 شهور المنقضية من العام الحالى لتصل إلى 129 مليون جنيه مقارنة بـ139 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المنقضي.
فيما ارتفعت الأرباح على صعيد الربع الثالث من العام الحالى، لتسجل 74 مليون جنيه مقارنة بـ 51.7 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، تزامنًا مع ارتفاع الإيرادات لتسجل 832 مليون جنيه مقارنة بـ613 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.
وتعليقًا على هذا قال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة إيديتا، إن شركته استطاعت خلال فترة الـ3 شهور الماضية، التى حققت خلالها ارتفاعا في الأرباح، تجاوز عدة ضغوط، كما أن الفترة اﻷخيرة شهدت مجموعة من التطورات الإيجابية، أهمها ارتفاع الطلب بين مختلف الشرائح، وهو ما دعم نتائج أعمال الشركة.
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