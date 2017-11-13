أموال وأعمال تخطط لتأسيس شركة تعمل بالقطاع الغذائي

مجموعة الهلالي



المال - خاص



تخطط شركة أموال وأعمال للاستشارات المالية والإستثمارية، إحدى شركات مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، لرفع محفظة استثماراتها داخل مصر في2018، وذلك من خلال تأسيس شركة تعمل في مجال القطاع الغذائي.



أكد سامي الهلالي، رئيس مجموعة ادارة مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، إن مجلس الإدارة، قرر أن يبدأ العمل في إجراءات تأسيس شركة تعمل بقطاع الأغذية، فيما لم يخض في مزيد من التفاصيل.



وأكد "الهلالي"، في بيان وصل إلى "المال" أن حالة الأمن والاستقرار الذي شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك محفزات وقوانين الاستثمار، كانت الدافع للتواجد في السوق المصرية بشكل كبير.



وتأسست مجموعة الهلالي في عام 2006 ومقرها في العامصة اليمنية صنعاء، وتمتلك حصصاً في عدد من الشركات العاملة، بالقطاعات الصناعية والتجارية والتجزئة والعقارات والانشاءات، وكذلك الخدمات المالية والطيران وقطاع النفط والغاز، إضافة إلى شركة علاقات عامة والخدمات الإعلامية والفنية.