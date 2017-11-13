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بورصة وشركات
المهندس للتأمين تعلن توزيعا نقديا بقيمة 75 قرشا على قسطين
الإثنين 13 نوفمبر 2017 11:24 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة المهندس للتأمين عن توزيع نقدى بقيمة 75 قرشا للسهم يتم توزيعه على قسطين، وينتهى الحق فيه بنهاية جلسة الثلاثاء 28 نوفمبر.
وقالت الشركة إن التوزيع سيتم صرفه على قسطين الأول بقيمة 50 قرشا ويتم صرفه اعتبارا من 3 ديسمبر والثانى بقيمة 25 قرشا يتم صرفه اعتبارا من 1 مارس 2018.
وأقرت عمومية الشركة فى أكتوبر الماضى توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 75 قرشا لكل سهم عن العام المالي المنتهي في يونيو الماضي ما يعادل 33 مليون جنيه تقريبا.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 54.7% خلال العام المنتهى 30 يونيو لتسجل 99 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 64 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 110 ملايين جنيه، موزعاً على 44 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد.
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