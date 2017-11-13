جولدمان ساكس: اعتقالات السعودية ساعدت على استمرار صعود البترول

النفط

\خالد بدر الدين



قفزت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت، أكثر من %2.3 خلال الأسبوع الماضى، لتتجاوز 63.07 دولار للبرميل، لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، مع زيادة الطلب العالمى، والتوقعات أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول أخرى منتجة اتفاق خفض الإمدادات خلال العام المقبل.



يرى بنك جولدمان ساكس الأمريكى، أن أحدث محفز لهذا التحرك الصعودى فى أسعار البترول، التفاقم الحاد للتوترات الجيوبوليتيكية، مطلع الأسبوع الماضى، بسبب حملة الفساد التى تقودها حكومة المملكة السعودية، التى أدت إلى اعتقالات بالجملة لأمراء ورجال أعمال، ووزراء حاليين، وسابقين، غير أن البنك حذر من أن هذا التحرك الصعودى للنفط، لا يدوم طويلا لأن إنتاج النفط الصخرى يعود بشكل سريع نسبيا فى السوق الأمريكية.



كما حذر البنك من زيادة تقلبات الأسعار فى الفترة المقبلة، بسبب تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط، لا سيما بين السعودية وإيران، الخصمين السياسيين والعضوين فى أوبك إلى جانب زيادة إنتاج النفط الأمريكى.



وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى صعدت أكثر من %1.9 مع نهاية الأسبوع الماضى، لتصل إلى حوالى 56.74 دولار للبرميل، لتسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2015، رغم انتعاش أنشطة الحفر فى الولايات المتحدة بأعلى مستوى منذ يونيو الماضى، مع تقلص الفجوة بين العرض والطلب.



أكدت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة فى نهاية الأسبوع، أن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية، فى الأسبوع المنتهى فى العاشر من نوفمبر، بواقع 9 حفارات، ليصل العدد الإجمالى إلى 738 منصة .

ومع ذلك فإن عدد الحفارات الذى يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج فى المستقبل، ما زال أكبر بكثير منه قبل عام، عندما بلغ 452 حفارة فقط، عاملة بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق للعام فى النصف الثانى من العام الماضى، مع بدء انتعاش أسعار الخام، بعد من انخفاض فى الأسعار استمر أكثر من عامين ونصف.



وأعلن محللون فى شركة بيكر هيوز عن أن الزيادة فى عدد منصات الحفر استمرت 14 شهرا قبل أن تتوقف خلال 3 أشهر الماضية، أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق عندما تراجعت الأسعار خلال الصيف.



كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خفضت خلال الأسبوع الماضى توقعاتها قليلا لنمو الإنتاج النفطى فى عام 2017 إلى حوالى 370 ألف برميل يوميا مقارنة مع 380 ألف برميل يوميا فى توقعات الشهر الماضى.



لكن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الأمريكى إلى 9.2 مليون برميل يوميا فى 2017 وإلى مستوى قياسى عند 10 ملايين برميل يوميا، خلال العام المقبل، مقارنة مع 8.9 مليون برميل يوميا فى 2016، بينما بلغ الإنتاج ذروته فى 1970 عندما تجاوز 9.6 مليون برميل يوميا، كما جاء فى تقرير لإدارة معلومات الطاقة.



وتتجه أسعار البترول إلى الارتفاع بفضل الجهود التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا لتقليص الفجوة بين العرض والطلب فى السوق، من خلال كبح الإمدادات، وقوة الطلب، وتصاعد التوترات السياسية فى منطقة الخليج المليئة بالبترول.



ومن المقرر أن تبحث منظمة أوبك سياسة الإنتاج خلال اجتماع يعقد فى 30 نوفمبر الجارى الذى من المتوقع فيه أن تمدد المنظمة تخفيضات الإنتاج لما بعد الموعد الحالى، لانتهاء سريان الاتفاق المقرر فى مارس المقبل.