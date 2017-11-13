الخبراء: رصدنا تغيرا فى اتجاهات المتعاملين الأشقاء والاستثمارات قادمة





أحمد على

توجه عربى شرائى «هكذا جاءت تحركات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ففى الوقت الذى ظل فيه المتعاملون الأجانب أصحاب السيطرة على زمام العملية الشرائية بالبورصة منذ قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 حدث تغير كبير فى اتجاهات كلا الطرفين، فقد اتجه الأجانب لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع نحو البيع، فيما ظل العرب فى تحركاتهم الشرائية ليرتفع صافى مشترياتهم أسبوعًا تلو الآخر، الأمر الذى أثار سؤالًا حول ماهية تفسير تلك التحركات الطارئة، وهل هى تمهيد لتغير نسبة استحواذ كلا الطرفين على حصص من السوق المحلية.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، ارتفعت قيمة مشتريات العرب، مقابل مبيعاتهم بالسوق المحلية، وسجلوا نموًا بـ %445.6 فى صافى قيمة المشتريات عقب تسجيلهم نحو 635.14 مليون جنيه فى شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بـ 116.39 مليون جنيه فى شهر سبتمبر الماضى.

وقد استمر توجه المستثمرين العرب نحو الشراء رغم الأزمة السعودية الراهنة والمعروفة بحملة «مكافحة الفساد»، والتى تسببت فى حالة من التوتر بالبورصات الخليجية، بجانب هبوط السوق المصرية بنسبة تخطت الـ %2 والناتج عن ضغط بيعى قوى للمتعاملين المصريين، مقابل مشتريات للعرب والأجانب، وسجلوا صافى شراء بقيمة 212 مليون جنيه فى أسبوع » زلزال الفساد بالسعودية».

يذكر أن المملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولى العهد محمد بن سلمان، لتقرر اللجنة القبض على عدد كبير من الأمراء والوزراء أبرزهم الوليد بن طلال، الملياردير الشهير، بتهم فساد متتوعة منها صفقات سلاح وتربح.

يشار إلى أن تعاملات العرب بالبورصة المصرية، سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، صافى شراء 635.14 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات، وأثار نمو صافى مشتريات المستثمرين العرب بتلك النسبة فى غضون أربعة أسابيع متتالية، سؤالًا حول ماهية الأسباب التى أدت إلى زيادة الاستثمارات العربية، وماهية التوقعات الخاصة بتدفق السيولة العربية للسوق المصرية مستقبلًا.

من جانبهم، أكد خبراء سوق المال وجود تحول ملموس فى اتجاهات المستثمرين العرب بالبورصة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مرجعين ذلك التغير إلى عدة عوامل متعلقة بتحسن الأداء، والسياسات الحكومية الاقتصادية، وتوقعات بانخفاض سعر الفائدة مطلع العام المقبل.

وأضاف عدد منهم أن انخفاض سعر الفائدة فى مطلع 2018، سيؤدى إلى نمو القطاع العقارى، وزيادة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى مصر، ومن ثم فإن مشتريات العرب الراهنة ما هى إلا «شراء استباقى» للتحسن المتوقع مستقبلًا.

وألمح عدد منهم أن التقارب المصرى السعودى، وتحوله إلى مشروعات استثمارية مثل مشروع «نيوم» المشترك بين «السعودية ومصر والأدرن » سيساهم فى تغيير دفة الاستثمارات العربية، وتحويلها للسوق المحلية.

من جهته، قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتاج» لتداول الأوراق المالية، وعضو اللجنة الاسترشادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن ارتفاع حجم مشتريات المتعاملين العرب بالبورصة المصرية خلال الأسابيع الماضية، يعود إلى تحسن مستوى التنظيم الحكومى، مؤخرًا فى عدد من ملفات الاقتصاد المحلى.

وأضاف أن تحسن مستوى التنظيم أدى إلى تغير التوقعات، بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، وقدرته على عبور أزمة ارتفاع مستويات التضخم، والفائدة واستقرار السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن قيام الحكومة بحل بعض أزمات المستثمرين العرب مؤخرًا أدى إلى زيادة اهتمام شريحة أكبر منهم بالبورصة.

وأشار إلى أن مستقبل البورصة المصرية لايزال يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات العربية، مرجحًا تزايد تدفق الاستثمارات العربية بالبورصة فى الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن حصة شركته من تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة لا تزال منخفضة، متمنيًا أن تنجح الشركة فى زيادة حصتها فى ظل التدفق الاستثمارى المتوقع.

وفى سياق متصل، قال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، إن توجه المستثمرين العرب نحو الشراء أمر طبيعى عقب تأخرهم فى الاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن المؤشرات الفنية تشير إلى وجود فرص جاذبة للاستثمار فى البورصة المصرية، وخاصة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مفسرًا بذلك اهتمام المستثمرين العرب بالأسهم العقارية.

وأوضح أن التوقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية تصب أيضًا فى جاذبية السوق المحلية للاستثمارات العربية، مرجحًا استمرار التدفق العربى وزيادة التوجه الشرائى خلال تعاملاتهم بالبورصة.

وألمح إلى أن التقارب المصرى السعودى، وتحوله إلى مشروعات اقتصادية مثل « نيوم » سيؤثر فى حركة واتجاهات الاستثمارات العربية نحو البورصة المصرية.

وأكد أن المستثمرين العرب يتمهلون فى قرار الدخول بخلاف نظرائهم الأجانب الذين تدافعوا نحو السوق عقب قرار التعويم، لافتًا إلى أن الوضع المالى للدول الخليجية خلال العامين الماضيين لم يكن فى أفضل حالاته، ولكن مع الخطوات التى اتخذتها السعودية مؤخرًا ستتزايد الاستثمارات السعودية فى البورصة المصرية.

من جهته، قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحلى الفنى بشركة أصول للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن ارتفاع مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال الأسابيع الماضية، يمكن إرجاعه إلى توقعات هؤلاء المستثمرين بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى نهاية العام الجارى أو مطلع المقبل.

وأضاف أن انخفاض سعر الفائدة المتوقع فى نهاية 2017 سيؤدى إلى ارتفاع احتمالات نمو القطاع العقارى فى العام المقبل، ومن ثم ارتفاع ربحية التعامل فى الأسهم العقارية، وهى المفضلة للمستثمرين العرب.

وأوضح أن المستثمرين العرب يصبون النسبة الأكبر من تركيزهم على أسهم القطاع العقارى، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسهم «بالم هيلز» و«سوديك» و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» يبشر بتدفق استثمارى عربى فى قطاع العقارات عبر البورصة.

و وصف التدفق العربى للبورصة وفى الأسهم العقارية مؤخرًا، بأنه عمليات شراء استباقية بناء على التوقعات التى تشير إلى ارتفاع مستوى أسعار الأسهم خلال 2018.

وقلل من تأثير «نيوم» على خروج استثمارات جديدة من دول الخليج نحو السوق المحلية.

من جهته، قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، إن ملامح الظهور العربى فى البورصة المصرية بدأت فى الوضوح شيئًا فشيئًا، مشيرًا إلى أن التواجد العربى منذ التعويم كان منخفضا كثيرًا مقارنة بالأجنبى.

وأضاف أن الأساب التى أدت إلى بدء الظهور العربى بقوة فى البورصة عقب عام من «تعويم الجنيه»، هى التغييرات التى طرأت على اقتصاديات دول الشرق الأوسط، وأبرزها دول الخليج العربى والتى أدت إلى خروج بعض الاستثمارات من الدول الخليجية إلى السوق المحلية.

وأوضح أن « نيوم » سيحدث تغييرًا كبيرًا فى اتجاهات الاستثمارات الخليجية، وستحتل السوق المصرية مرتبة متقدمة.

وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات العربية إلى البورصة المصرية، سيحدث توزان نسبى فى السوق بين المتعاملين الأجانب الذين تواجدوا منذ قرار التعويم وبين نظرائهم العرب الذين سيتواجدون بقوة فى الفترة المقبلة.

وتوقع تزايد حجم التداولات بالبورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، لتكسر حاجز الـ 2 مليار جنيه يوميًا، وذلك بدعم التدفق الاستثمارى العربى المتوقع.

وألمح إلى أن «الكاش فلو» أو تدفق السيولة الداخلة للبورصة المصرية، قد سجل الأسبوع الماضى صافى إيجابى لأول مرة منذ عام 2008 الماضى، والذى شهد الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار البورصات العالمية، وعلى أثرها البورصة المصرية.

وأرجع ارتفاع تدفق السيولة للداخل إلى جاذبية أسعار الأسهم المصرية التى لم تصل بعد إلى قيمتها العادلة.



