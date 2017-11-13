قابيل: منظومة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر واليونان

طارق قابيل 2

❐ استثمارات يونانية فى الصناعات النسيجية والغذائية وأجزاء السيارات والطاقة المتجددة



محمد ريحان



قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع الجانب اليونانى على وضع آلية جديدة، لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين، تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة، لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها أمس، مع ديمتريس باباديمتريو، وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى، ضمن سلسلة اللقاءات التى أجراها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية نيابة عن رئيس الجمهورية.



وأوضح «قابيل» أن مصر واليونان تواجهان تحديات غير مسبوقة متعلقة بالتنمية والتعافي من أزمات اقتصادية شاقة، مشيراً إلى أن الإصرار على تبني برامج إصلاح اقتصادي جذري يعكس قدرة البلدين على اجتياز جميع الصعوبات، والتغلب على كل المعوقات في طريق النمو والتقدم.



و أكد أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، كى ترقى إلى مستوى العلاقات السياسة المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر واليونان ارتفع خلال يناير وحتى سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2016 و بلغت 894.53 مليون يورو، مقارنة بـ 869.62 مليون خلال فترة المقارنة، بزيادة 2.8 % كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية %39 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من 2016.



وأضاف أن إجمالي المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر، بلغ 155 مليون دولار فى160 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن القطاع الزراعى .



من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى، حرص بلاده على تنمية العلاقات المشتركة مع مصر، باعتبارها أحد أهم الشركاء الرئيسيين لها فى الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأشار إلى أهمية الترويج المشترك لفرص الاستثمار فى البلدين، خاصة فى الأسواق المرتبطة باتفاقات ثنائية مع كلا الدولتين، الأمر الذى يفتح الباب أمام انسياب حركة الاستثمار فى كل من مصر واليونان، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات البطالة، مشددا على أن هناك العديد من الشركات اليونانية التى أبدت رغبتها فى نقل نشاطها إلى السوق المصرية، وهو الأمر الذى تدعمه الحكومة اليونانية .



وكان «قابيل» قد التقى إلينيا كونترا وزيرة السياحة اليونانية، لبحث تعزيز التعاون السياحى بين البلدين، خاصة وأن السياحة تمثل أحد أهم مجالات التعاون المشترك .



وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض أهمية تفعيل الاتفاق الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، لتنشيط رحلات الكروز السياحية والتى ستسهم فى تنشيط حركة السياحة بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أن السياحة تمثل أحد أهم القطاعات المؤثرة فى الدخل القومى لكل من مصر واليونان وقبرص .

وأكدت وزيرة السياحة اليونانية أن هناك تنسيقاً بين مسئولى البلدين لتعزيز الحركة السياحية المشتركة، لافتةً إلى أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الثلاثى لتيسير رحلات الكروز بين مصر وقبرص واليونان خلال اجتماع القمة المقبل بين رؤساء الدول الثلاث، والمقرر عقده قريبا .



ومن ناحية أخرى، عقد «قابيل» سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد كبير من الشركات اليونانية الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات اليونانية فى جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة فى ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متعددة لمجتمع الأعمال اليونانى وكبار المسئولين فى الحكومة اليونانية إلى مصر.



وقال الوزير إن اللقاءات تضمنت عددا من الشركات العاملة فى مجالات الصناعات النسيجية والغذائية والمنتجات الزراعية المصنعة، وتصنيع أجزاء السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة والمنتجات البترولية.