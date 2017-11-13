المالية: ميكنة الموازنة ينهى عهودًا من إهدار المخصصات

محمد معيط

مها أبوودن



قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، الذى تتبناه الوزارة سينهى عهودا طويلة من الفساد، وإهدار المخصصات أو توزيعها بشكل عشوائى.



وتعتزم «المالية» الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول مارس المقبل، وستنهى المرحلة الأولى منه فى ديسمبر المقبل ، من خلال وقف التعامل نهائيا بالشيكات الورقية، وقصر التعاملات المالية الحكومية على الشكل المميكن.



وأكد «معيط» أن الوزارة تعمل على إنهاء هذا المشروع المهم بشكل جاد منذ عام ونصف تقريبا ، للوصول إلى الهدف الذى تسعى إليه الوزارة منذ عدة سنوات، وهو أن تكون المخصصات المالية الحكومية، مراقبة بشكل لحظى وفعال يمنع تسرب الأموال أو التلاعب بها.



وتابع: «بانتهاء المشروع سيصبح من غير الممكن لأى جهة موازنية السحب من المخصصات تحت أى ظرف من الظروف بمجرد انتهاء الأموال المتاحة لها فى رصيد الحساب الموحد بالبنك المركزى».



وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أعلن مطلع أغسطس الماضى، بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية، من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكترونــــي الحكومي «E- Payment» وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وذلك ضمن خطط «المالية» للإصلاح المالي والمحاسبي، وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المساءلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.



وقال إن المبادرة تأتي في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة، عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة عليها، وإرساء مزيد من الشفافية المالية، مما ينعكس علي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.



من جانبه، قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» ، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، الشركة المسئولة عن ميكنة الموازنة العامة للدولة ، إن شركته تمكنت حتى الآن من ميكنة ٢٤٥٧ وحدة محاسبية، مسئولة عن الرقابة على عمليات الصرف، تابعة لـ 635 جهة حكومية، وقد تسارعت عمليات الميكنة فى آخر 3 أشهر ، بعد قيام «المالية» بإطلاق المرحلة الأخيرة من المشروع فى أغسطس الماضى.



وأوضح أن الشركة تمكنت من تحسين مستوى مستخدمي المنظومة بشكل كبير من خلال تكثيف عمليات التدريب ، على الرغم من تنوع هؤلاء المستخدمين مابين موظف فى المحليات مثلا أو موظف فى البنك.



وقال إن انتهاء عصر الشيكات الورقية مطلع ديسمبر المقبل، يعد حلما تأخر كثيرا ، فيما يوقف التعامل الإلكترونى على أخطاء الشيكات الورقية، سواء غير المقصودة أو المتعمدة.



ويساعد نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة، على أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية، بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى %10 وتعظيم إيرادات الدولة، مؤكدا أنه بنهاية 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية، سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها، والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الإلكترونية، على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى.



ولإحكام الرقابة علي المدفوعات المالية، ولضمان تنفيذها إلكترونيا، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين "المالية» والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالأخير، والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بـ «المالية».