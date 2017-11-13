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الأرصاد: طقس الإثنين معتدل حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 27
الإثنين 13 نوفمبر 2017 10:27 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج مابين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ما بين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 17 27
وسط الدلتا 16 27
الإسكندرية 16 26
بلطيم 17 27
مطرح 13 26
السلوم 16 24
سيوة 15 26
بورسعيد 20 27
دمياط 19 27
العريش 11 28
رفح 10 26
الإسماعيلية 13 28
السويس 15 28
رأس سدر 16 28
نخل 8 28
نويبع 21 29
طابا 13 29
كاترين 9 25
الطور 15 28
شرم الشيخ 22 28
الغردقة 19 28
مرسى علم 21 29
الفيوم 14 27
بنى سويف 14 27
المنيا 12 27
أسيوط 13 27
سوهاج 13 29
قنا 13 30
الأقصر 14 31
أسوان 16 33
أبو سمبل 17 33
الوادى الجديد 9 29
شلاتين 20 29
أبو رماد 21 29
راس حدربة 22 28
حلايب 22 28
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