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بورصة وشركات
أرقام المستشار المالى لبيع كوكس
الإثنين 13 نوفمبر 2017 09:53 ص
أرقام 1
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أرقام 2
شريف عمر
علمت «المال» أن المساهمين الرئيسيين بشركة «كوكس» للصناعات الغذائية، قد عينوا بنك استثمار «أرقام كابيتال» لتولى مهام المستشار المالى لتخارجهم منها.
و«كوكس» هى شركة مملوكة لورثة رجل الأعمال الأجنبى أجاممنون باراسكيفاس، الذى أسسها عام 1954 بهدف تصنيع المنتجات الغذائية الجافة.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن رغبة الملاك الحاليين للشركة - وهم من الجيل الثالث لأسرة المؤسس «أجاممنون» - وراء الاتجاه للتخارج من كوكس، وذلك بغرض الاستفادة من تزايد الاهتمام بمجال الصناعات الغذائية المصرية فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، وما استتبعه من تزايد القدرة على تصدير المنتجات المصرية.
ولفتت إلى أن «أرقام» بدأت الترويج للصفقة فى الأسواق الخليجية، فى محاولة لإيجاد مشتر مناسب، وذلك فى ظل اهتمام رؤوس الأموال الخليجية بالاستثمار فى قطاع الأغذية.
وتنتج «كوكس» العديد من المنتجات الغذائية المنتشرة فى السوق المحلية، ومنها الملح، والذى يتم استيراده من المملكة المتحدة ويتم تعبئته بمصنع «كوكس»، و«البيكنج بودر» المستخدم فى المخبوزات، و«الجيلى»، «كورن فلاور»، ومشروب الشيكولاته، و«الكاسترد»، و«الفانيليا»، ومحسن الخبيز، ونشا الذرة، والخميرة المستخدمة فى إنتاج الخبز.
وحسب الموقع الإلكترونى لـ «كوكس»، فقد تأسست الشركة عام 1994 فى منطقة بولاق، وفى عام 1985 تم نقلها وإنشاء مصنع جديد فى 6 أكتوبر على مساحة 9000 متر، وفى 1995 أنشأت مصنعا آخر للمنتجات الغذائية مع زيادة المساحة الإجمالية لتصل إلى 13 ألف متر مربع.
دول الخليج
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