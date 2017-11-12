سويسرا أول المتأهلين من الملحق الأوروبي بإقصاء أيرلندا الشمالية

سويسرا تقصي أيرلندا الشمالية

- تأهلت للمرة الـ11 في تاريخها والرابعة علي التوالي



علي المصري



بلغت سويسرا نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما اكتفت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، مع ضيفتها أيرلندا الشمالية في لقاء الإياب من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، والذي أقيم على ملعب "ياكوب بارك" في مدينة بازل، لتستفيد سويسرا من إنتصارها ذهابا قبل أيام قليلة بهدف نظيف.



وهذا هو التأهل الحادي عشر في تاريخ المنتخب السويسري والرابع علي التوالي منذ نسخة المانيا 2006، ويملك الفريق تاريخا جيدا في تاريخ مشاركاته في العرس العالمي، حيث بلغ الدور ربع النهائي ثلاث مرات، والدور الثاني ثلاث مرات أيضا.



وأصبح المنتخب السويسري الممثل الحادي عشر للقارة الأوروبية في المونديال، والأل من الملحق الأوروبي حيث سيتبقي ثلاثة مقاعد ستحسم اليوم بلقاء اليونان مع كرواتيا، وغدا الاثنين بمباراة إيطاليا مع السويد، ويختتم الملحق يوم الثلاثاء بمواجهة أيرلندا مع الدنمارك.