هاني برزي: إيديتا تجاوزت تداعيات الإصلاح الاقتصادي

إيديتا

- إيردات التسعة أشهر تقفز 24.1% إلى 2.1 مليار جنيه



مصطفى طلعت



أكد هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيديتا" للصناعات الغذائية أن شركته نجحت في تجاوز تداعيات الإصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي، وذلك بفضل مرونة نموذج الأعمال وقدرتها على مواجهة التحديات على رأسها إرتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة على خلفية برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة.



وأوضح في تعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام الحالي، أن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من التطورات الايجابية وأهمها ارتفاع معدلات الطلب بين مختلف شرائح المستهلكين مع تحسن معطيات المشهد الاقتصادي في مصر، وهو ما إنعكس على نمو إيرادات الشركة إرتفاع حصتها السوقية.



وكشف القوائم المالية لـ"إيديتا" عن الربع الثالث، ارتفاع إيرادات الشركة، بمعدل 35.8% إلى 832.2 مليون جنيه، فيما قفزت إيرادات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 24.1% إلى 2.1 مليار جنيه.



وأعرب "برزي"، عن ثقته في استراتيجية النمو التي تتبناها الادارة والتي انعكس مردودها في التحسن الملحوظ بحجم المبيعات وكذلك النمو المضطرد في مؤشرات الاداء المالي والتشغيلي لجميع القطاعات، مشيرا إلى أن نجاح تلك الاستراتيجية وكذلك قوة العلامة التجارية للشركة قد أثمر عن ترسيخ صدارتها في سوق الاغذية الخفيفة والمعبأة اليا في مصر.



وتواصل ايديتا نجاحها في تنفيذ توسعات الطاقة الانتاجية المخططة عبر اطلاق المنتجات الابتكارية الجديدة بفضل القدرات الهائلة التي يتميز با قطاع البحث والتطوير وذلك في إطار استراتيجية النمو التي تتبنتها الشركة، وقد اثمرت تلك الاستراتيجية عن إطلاق مصنع "eo8" الذي يعتمد على أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا.



وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المصنع الجديد سوف يعزز من قدرة الشركة على التوسع بباقة المنتجات عبر تقديم وحدات بيعية جديدة من تشكيلة المنتجات الحالية، فضلا عن كونه أحد الركائز الرئيسية في إستراتيجية النمو خلال الفترة المقبلة.



وأشار "برزي" إلى أن شركته ستركز خلال الفترة المقبلة على تنمية الإيرادات ودعم حجم المبيعات بالتزامن مع تنفيذ إستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة على المدى البعيد سعيا لتعظيم الاستفادة من تعافي مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن الإدارة تتطلع إلى تنمية الحصة السوقية للشركة عبر مواصلة العمل على استحداث وتقديم المنتجات الابتكارية المميزة سعيا لانعاش الطلب وتعظيم الاستفادة من القطاعات الانتاجية الرئيسية.



وأكد أن الادارة تعمل على تطبيق مجموعة من التدابير لخفض المصروفات بهدف تعزيز مؤشرات الربحية بالتوازي مع تنفيذ خطة التوسعات على الساحة الاقليمية سعيا لتنمية مبيعات التصدير، كما تعكف الادارة على تعظيم الاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة التي تحظى بها الشركة بهدف استحداث قنوات جديدة لتنمية الإيرادات.