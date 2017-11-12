EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
رئيس الوزراء: لازم الشعب يتحمل حلول الإصلاح الاقتصادي
الأحد 12 نوفمبر 2017 09:49 م
شريف إسماعيل صورة جديدة
أخر الأخبار
شريف إسماعيل صورة جديدة
أحمد عاشور
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد، إن مصر تواجه تحديات صعبة ويجب مواجهتها بحلول واقعية وعلي الشعب أن يتحمل تلك الحلول بالشراكة مع الحكومة
وأضاف خلال مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان مصر الطريق.الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل أن الحكومة قررت في يوليو الماضى تدبير 85 مليار جنيه للحماية الاجتماعية سيتم ضخها سنويا على أن يتم زيادتها فور توفير الموارد
وذكر رئيس الوزراء أنه رغم التحديات إلا أن هناك مؤشرات إيجابية من بينها ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15 % بالإضافة تحقيق مايقرب من 4.2% معدل نمو خلال العام المالي الجاري والتحول من عجز من الميزان التجاري لفائض بنسبة تزيد عن 13.5%.
واليوم افتتح مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي الرابع" والذي يعقد تحت عنوان" مصر.. طريق المستقبل الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل" في الفترة من 12 إلي 14 نوفمبر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا