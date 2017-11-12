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استثمار
مستثمري نويبع: البنوك لم تقدم جنيها دعما للمشروعات المتعثرة
الأحد 12 نوفمبر 2017 09:27 م
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
أحمد شوقي
قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، إن البنوك المصرية لم تقدم "جنيها" من قرض الـ500 مليون جنيه الذي وعد به طارق عامر محافظ البنك المركزي حين كان يشغل منصب رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي خلال عام 2011؛ دعمًا للمشروعات المتعثرة في المدينة.
وأضاف أن إحجام البنوك عن التمويل أدى إلى إغلاق 27 فندقًا من أصل 35 فندقًا كان قد دخلت مرحلة التشغيل؛ ليقتصر العمل حاليا على 8 فنادق فقط.
وأكد سليمان أنه ما زال هناك 35 فندقا قيد الإنشاء ولم يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بها بسبب عدم القدرة على الحصول على التمويلات اللازمة من القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن الفنادق التي مازالت مستمرة بالعمل تعاني من انخفاض مستويات التشغيل؛ لافتا إلى أن المدينة تعاني إهمالا من جانب المسئولين عن التنشيط السياحي، فعلى سبيل المثال لا يزال المطار الداخلي متوقفًا عن استقبال الرحلات؛ سواء الداخلية أو الخارجية، كما تعاني الشركات العاملة من الرسوم المفروضة عليها سواء تحت اسم الضريبة العقارية أو القيمة المضافة أو رسوم الخدمات والمرافق.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، أن المستثمرين يواجهون حاليا العديد من المشكلات التي تعرقل النمو مثل البيروقراطية والروتين ونقص العمالة الماهرة، فضلا عن تدني مستوى الإقبال السياحي على فنادق المدينة؛ مما يسهم في تفاقم الأزمة؛ في ظل التطور الذي تشهده دول الجوار خاصة السعودية التي قررت ضخ 500 مليار دولار ضمن مشروع نيوم.
وطالب بسرعة دعم الجهات المسئولة بالدولة فضلا عن البنوك الوطنية، خاصة أن النشاط السياحي له مردود كبير على تشغيل المصانع والتصدير والنقل وتشغيل العمالة بكل القطاعات.
ولفت سليمان إلى أن القرارات المفاجئة التي تصدر عن الدولة تؤدي لإرباك القطاع والخطط التسعيرية للشركات، مشيرا إلى قرار رفع أسعار البنزين والسولار؛ بما انعكس على أسعار كل الخدمات والمنتجات.
وأضاف أن السياحة في نويبع طابا ما زالت في حالة ركود تام رغم الانتعاش الذي شهدته مدن أخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر والقاهرة والإسكندرية؛ موضحا أن ظروف كل مدينة مختلفة عن الأخرى.
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