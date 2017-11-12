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ثقافة وفنون
شريط كوكتيل بمكتبة مصر العامة.. الأحد
الأحد 12 نوفمبر 2017 09:06 م
كتاب شريط كوكتيل
أخر الأخبار
كتاب شريط كوكتيل
علي راشد
تقيم مكتبة مصر العامة بالدقي حفل توقيع ومناقشة كتاب "شريط كوكتيل"، الصادر عن دار "دلتا" للنشر والتوزيع، للكاتب الصحفي مصطفى حمدي، وذلك يوم الأحد المقبل 19 نوفمبر، في تمام الخامسة مساء.
يدير المناقشة الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت أورج، بحضور الكاتب الصحفي محمد عبية، مدير النشر بـ"دلتا"، والعديد من الكتاب والصحفيين.
الكتاب يضم 15 فصلًا يتناول من خلالهم قصص وحكايات عن أغاني الثمانينات والتسعينات، يرصدها من زاويتين، أولهما قصة الكاتب الشخصية مع الأغنية، وأثرها في تكوينه الشخصي، أما الزاوية الثانية فتناول روايات صناع هذه الأغاني وإبراز كواليس كتابتها وطرحها بالأسواق.
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