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اقتصاد وأسواق
تراجع بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 625.5 جنيه
الأحد 12 نوفمبر 2017 08:52 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمرسالم
شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد بنهاية التعاملات المسائية تراجع بنحو جنيهين للجرام وذلك خلفية على تحرك سعر الأوقية عالميا للانخفاض بعد موجه من الهبوط.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض جنيهين ليسجل 625.5 جنيه للجرام مقابل 627 جنيها صباح اليوم
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 536 جنيها للجرام ، كما تراجع عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام مقابل 717جنيها أمس فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5013 جنيها بدلا من 5007جنيه
وسجلت الأوقية 1274 دولار بدلا من 1276.
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