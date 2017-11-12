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استثمار
رئيس جولدز جيم لـ المال: نضخ ١٥٠ مليون جنيه استثمارات خلال ٢٠١٨
الأحد 12 نوفمبر 2017 08:25 م
جولدن جيم
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جولدن جيم
صلاح في تصريحات لـ"المال": التعويم أبرز الصعوبات و ٦٠٠ مليون جنيه إجمالى الاستثمار بمصر
عمر سالم
يعتزم جولدز جيم للرياضة البدنية افتتاح 8 أفرع جديدة العام المقبل ٢٠١٨ بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.
وقال عمر صلاح الرئيس التنفيذى لجولدز جيم، في تصريحات لـ"المال" إن الفرع الواحد تكلفته تبلغ نحو 30 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة الفرع الواحد لجولدز استوديو 6 ملايين جنيه، وسينشأ "جولدز جيم" 4 أفرع جديدة و4 أفرع جولدز أستوديو خلال العام المقبل.
وأوضح صلاح أن إجمالى استثمارات جولدز جيم فى مصر تصل إلى 600 مليون جنيه، وتخطط فى الفترة المقبلة للتوسع فى جميع محافظات مصر،والرياضة أصبحت صناعة واستثمار وليست ممارسة فقط.
وأضاف أنه جار التنسيق مع الاتحاد المصرى للرياضة للجميع لتنظيم ندوة لتوعية المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة وأنها جزء أساسى من الحياة اليومية وتخصيص يوم للرياضة البدنيه والتواصل مع المدارس للتوعية بأهميتها.
وأشار صلاح إلى أن قيمة الاشتراك السنوى فى جولدز جيم تصل لمتوسط ١٠ الآف جنيه سنويا.
واعتبر أنها ليست مرتفعة بالمقارنة مع المبالغ التى يدفعها المدخنون سنوياً وتؤثر على صحتهم، وتابع:"البرامج التدريبية فى مصر لاتختلف عن مثيلتها فى أمريكا، كما ان التعليم مهم جداً فى بناء القدرات الخاصة".
وأوضح أن عدد أفرع جولدز جيم للرياضة البدنية على مستوي العالم يصل لنحو 750 فرع فى 28 دوله ،وتستهدف إنشاء 40 فرع جديد سنوياً، وتقديم خدمات مميزة طبقاً لاحدث النظم التكنولوجية.
ونظمت جولدز جيم للرياضة البدنية احتفالية برعاية كول هيلث اند فيتنس والشريك الحصرى أجتيكس وذلك بمناسبة مرور 20عاماً على إنشائها
وعلى مدار العشرين عاماً تزايدت الافرع حتى وصلت إلى 20 فرعاً بواقع فرع جديد كل عام فى القاهرة والاسكندرية والبحر الأحمر ووصل عدد الاعضاء 22 ألف مشترك حتي عام ٢٠١٧.
ويملك جولدز جيم أكاديميتين لتأهيل مدربى الرياضة البدنية تخرج منها حتى الآن 10 الآف،وتستهدف التوسع فى نشاط تلك النشاطات ليصبح لدى مصر مدربين مؤهلين فى المجال البدنى يقدمون خدماتهم لكل الرياضات المختلفة على المستوى التنافسى
وذكر أن "جولدز جيم" واصل سياساته فى تطوير مفهوم الرياضة البدنية داخل مصر بالحصول على امتياز جولدز أستوديو والذى يتضمن 3 برامج تضم "جولدز سيفت وجولدز بيرن وجولدز سيكل" ضمن غطار الاستثمار البشرى والبدنى .
وأضاف صلاح أن أبرز الصعوبات التى تواجه جولدز جيم خلال الفترة الحالية هي تعويم الجنيه لاسيما وأن نحو ٨٥% من المعدات يتم استيرداها من الخارج مما رفع من تكلفه الخدمة والفروع فى الوقت الذى يحاول فيه الجيم الحفاظ على الأسعار
ولفت إلى أن السوق المصري جاذب للغاية وهناك إقبال مستمر على الاشتراك من جانب الفئات العمرية المختلفه نظرا لانتشار ثقافة الرياضة البدنيه بالوقت الحالى مقارنة بالماضى.
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