EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
تمرد تؤيد حملة كلنا معاك لدعم ترشح السيسي
الأحد 12 نوفمبر 2017 08:03 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
إيمان عوف
أعلنت حركة تمرد القاهرة تأييدها لحملة «كلنا معاك من أجل مصر..لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي" لفترة رئاسية ثانية.
وقال محمد حسين عبد الهادي منسق تمرد القاهرة، إن حركة تمرد جمعت توقعيات من موطنين في حلوان والعديد من المناطق الأخرى، لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.
وأكد حسين ان حركة تمرد تدعم القيادة السياسية وتقف خلفها وتساندها من خلال جميع الجهود والمشروعات القومية في ظل الالتفاف الشعبي الذي نجده من الشعب المصري دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا