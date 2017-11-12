صابر الرباعي على المسرح الكبير بدار الأوبرا

صابر الرباعي

ولاء البري



يسدل الستار فى الثامنة مساء الأربعاء 15 نوفمبر على فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث يحيي النجم التونسى صابر الرباعى حفلاً فى الثامنة مساء الأربعاء 15 نوفمبر على المسرح الكبير بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات.



ويقدم المطرب محمد الحلو فاصلاً بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، يسبقه فاصلاً لكل من رحاب مطاوع وأحمد سعد، أما على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجى، يسبقه فاصلاً للمطربين أنغام مصطفى، أحمد محسن، أحمد جمال، ورضوى سعيد.