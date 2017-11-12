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سيــارات
تويوتا برادو تتصدر مبيعات الرياضية SUV-D خلال 9 أشهر
الأحد 12 نوفمبر 2017 07:03 م
سيارات suv الرياضية متعددة
أخر الأخبار
سيارات suv الرياضية متعددة
أحمد شوقي
تصدرت السيارة تويوتا برادو قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D؛ لتستحوذ على 51% من المبيعات الإجمالية البالغة 2113 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وتراجعت مبيعات الفئة بواقع 29.5% لتصل إلى 2113 سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 مقابل 2998 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع يصل إلى 885 وحدة.
وفي المرتبة الثانية على قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا حلت جيب جراند شيروكي بحصة سوقية 24.8% وتبعتها تويوتا فورتشنر بواقع 23.5% ثم ميتسوبيشي باجيرو بنسبة 0.8%.
وقال مصدر في شركة تويوتا إيجيبت إن السيارة تويوتا برادو غير متوافرة في المعارض حاليا لأنها تباع بنظام الطلبات الخاصة SPECIAL ORDERS.
وأوضح أنه يتم تسليم السيارة في غضون 6 أشهر من إتمام إجراءات الحجز؛ حيث تقوم الشركة بتجميع أكبر عدد من طلبات الشراء ومن ثم يتم الاتفاق على توريدها مع الشركة الأم.
وأشار إلى أن سعر السيارة حاليا يقارب 2.5 مليون جنيه.
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