1.12 مليار دولار مقابل 2.07 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي





خاص



تراجعت قيمة ورادات السيارات بنسبة 46% خلال الثمانى أشهر الماضية، لتصل إلى 1.12 مليار دولار مقابل 2.07 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى؛ وفقًا لما أظهره أحدث تقارير وزارة التجارة والصناعة.



وبحسب بيانات مصلحة الجمارك؛ بلغ إجمالي عدد المركبات التى تم استيرادها خلال تلك الفترة، ما يقرب من 116 ألفا و607 مركبة من "سيارات الركوب، والنقل،والشاحنات".



كما هوت قيمة حجم الصادرات المصرية من الإطارات الخارجية الهوائية، بنسبة 0.75% لتصل إلى 0.057 مليون دولار مقابل 0.058 مليون، لتنضم إلى قائمة الصادرات السلعية اﻷقل انخفاضا خلال تلك الفترة.

