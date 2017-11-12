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سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

قيمة واردات السيارات تهوى 46% خلال 8 أشهر

الرسوم الجمركية على السيارات
الرسوم الجمركية على السيارات
الرسوم الجمركية على السيارات

1.12 مليار دولار مقابل 2.07 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي


خاص

تراجعت قيمة ورادات السيارات بنسبة 46% خلال الثمانى أشهر الماضية، لتصل إلى 1.12 مليار دولار مقابل 2.07 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى؛ وفقًا لما أظهره أحدث تقارير وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب بيانات مصلحة الجمارك؛ بلغ إجمالي عدد المركبات التى تم استيرادها خلال تلك الفترة، ما يقرب من 116 ألفا و607 مركبة من "سيارات الركوب، والنقل،والشاحنات".

كما هوت قيمة حجم الصادرات المصرية من الإطارات الخارجية الهوائية، بنسبة 0.75% لتصل إلى 0.057 مليون دولار مقابل 0.058 مليون، لتنضم إلى قائمة الصادرات السلعية اﻷقل انخفاضا خلال تلك الفترة.

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