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سيــارات
صني ولانسر تتصدران مبيعات شريحة الملاكي C
الأحد 12 نوفمبر 2017 06:39 م
مبيعات السيارات الملاكي
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مبيعات السيارات الملاكي
خاص
استحوذت السيارة نيسان صني على 20% من مبيعات السيارات متوسطة الحجم (فئة C) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري والتي بلغت مبيعاتها الإجمالية 38.9 ألف وحدة.
وحلت ميتسوبيشي لانسر بالمركز الثاني بحصة سوقية 10.4% وتبعتها في المركز الثالث هيونداي إلانترا HD بنحو 9.9% ونيسان سنترا بنسبة 9.8%.
أما شيفروليه أوبترا؛ فاستحوذت على حصة سوقية بلغت 8,1% من مبيعات الفئة؛ محتلة المركز الخامس؛ وتبعتها في المركز السادس تويوتا كورولا بنسبة 6.6%، ثم جيلي إيمجراند 7 بما يقارب 6%.
وجاءت كيا سيراتو في المركز الثامن بنحو 5.9% ، ثم أوبل أسترا بواقع 5.4%، وشيري إنفي بحصة سوقية 4.8%% ثم هيونداي إلنترا AD بنسبة 3.4% وفورد فوكس بنسبة 2.4%. واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة.
ولفت أحد موزعي سوق السيارات إلى أن صدارة نيسان صني خلال العام الجاري تعود إلى تمتعها بسعر تنافسي مقارنة ببعض الطرازات الأخرى
وأوضح أن الطلب العالي على السيارة في ظل انخفاض المعروض منها أدى إلى اختفاء بعض الفئات حيث اختفت الفئة الأولى من السوق رغم ارتفاع سعرها للتجار لنحو 212 ألف جنيه لتصل العملاء بنحو 213 أو 214 ألف جنيه في حين أن سعر البيع الرسمي للعملاء 207 ألف جنيه.
وأشار إلى تراجع معروض عدد من الطرازات المنتمية لنفس الشريحة أيضًا مثل جيلي إيمجراند 7 وشيفروليه أوبترا.
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