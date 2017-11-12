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سيــارات
غازتك تحول 832 سيارة لنظم تشغيل الغاز الطبيعي
الأحد 12 نوفمبر 2017 06:36 م
غازتك
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غازتك
- الشركة تستحوذ على 41% من إجمالي المركبات المحولة
أحمد عوض
أعلنت شركة "غازتك" للغاز الطبيعى عن تمكنها من تحويل 832 سيارة - لنظم التشغيل من البنزين إلى الغاز الطبيعى، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، لتستحوذ على حصة 41.1% من إجمالي عدد المركبات المحولة داخل السوق.
وأكد مصدر مطلع بـ"غازتك" لـ"المال"؛ أن قرار الحكومة الصادر مؤخرًا بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية، قد أسهم فى زيادة إقبال المستهلكين على تحويل نظم التشغيل الخاصة بالسيارات، من بنزين إلى غاز طبيعى؛ وذلك بهدف تخفيض فاتورة الاستهلاك.
ووفقًا لبيانات الشركة فقد تمكنت من تحويل ما يقرب من 106 آلاف و117 سيارة لنظم تشغيل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعى، منذ 2007 حتى مايو 2017؛ لتستحوذ على حصة 46.2% من إجمالي عدد المركبات المحولة.
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