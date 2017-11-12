برلماني: تدخل مصر لحل الأزمة اللبنانية يعبر عن دورها الريادي

الخارجية المصرية

ياسمين فواز



أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن دور مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط بدا واضحًا في ظل تدخل مصر على خط المواجهة في حل الأزمات العربية والإقليمية، والتي كان آخرها تدخل الخارجية المصرية في حل الأزمة اللبنانية بعد استقالة سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني.



وأضاف الجاحر، في تصريحات له اليوم، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء أمس يعبر عن دراية كاملة بمجريات الأمور في المنطقة العربية، في الوقت الذي يعد فيه أمن الدول العربية عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية إلى حد بعيد.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر معنية بشكل كبير بشئون الشرق الأوسط والدول العربية الشقيقة والمجاورة بصفة مصر أكبر دولة في منطقتها ولها أقوى جيش في المنطقة العربية.