EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
جمعية خبراء التقييم العقارى تلتقى الرقابة المالية.. غدا
الأحد 12 نوفمبر 2017 05:43 م
التمويل العقارى
أخر الأخبار
التمويل العقارى
الجوهرى: قانون التقييم العقارى سيظهر للنور 2018.. ومطالبات بتنظيم مؤتمر دولى
أحمد الدسوقى
تلتقى الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غدا الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.
قال المهندس زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية لـ"المال"، إن الجمعية ستناقش قانون التقييم العقارى الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب فى الوقت الراهن، والذى من المتوقع أن يظهر للنور مطلع العام المقبل 2018.
ولفت"الجوهرى" إلى أن الجمعية ستناقش أيضا إمكانية إنشاء قاعدة بيانات عقارية فى مصر لتسهيل عمل المقيمين العقاريين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، أن الجمعية ستطلب من رئيس الهيئة إقامة مؤتمر دولى للتقييم العقارى خلال العام المقبل، مؤكدا أن مصر بها أفضل مقيمين عقاريين فى المنطقة العربية.
وفيما يتعلق بتوفيق مكاتب التقييم أوضاعها مع ضوابط الهيئة، قال إن هناك عددا من المكاتب وفقت أوضاعها وبالفعل أسست شركات جديدة لمزاولة النشاط فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الجوهرى" إلى أن هناك مكاتب أخرى تدرس فى الوقت الراهن توفيق أوضاعها وستتقدم بأوراقها للهيئة قريبا.
كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقرّ ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة.
ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، الشرط الأول أن تكون شركة مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.
أما الشرط الثالث فيتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا