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الإسكندرية
الإسكندرية تراجع استعداداتها لموسم الأمطار
الأحد 12 نوفمبر 2017 05:36 م
امطار الاسكندرية
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امطار الاسكندرية
مها يونس
شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على جميع المسئولين بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها ، والتأكد من جاهزيتها وإستعدادها لإستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة
وطالب المحافظ بمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها ، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لإنسدادها مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون
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