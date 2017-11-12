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سيـــاســة
طلب إحاطة بشأن العقد المبرم بين المالية ومنظومة دعم المواد البترولية
الأحد 12 نوفمبر 2017 05:24 م
عمرو الجارحي ، وزير المالية
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عمرو الجارحي ، وزير المالية
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بخصوص بعض الملاحظات المالية الواردة علي عقد خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية.
وصرح "فؤاد" بأنه توجد بعض الملاحظات التي تتعلق بعقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية بين وزارة المالية وإحدي الشركات، والذي قد تم إبرامه في يوم 25\9\2013 ولمدة 3 سنوات من تاريخه، والذي قد تم بعد موافقة مجلس الوزراء علي إسناد تنفيذ تلك المهام للشركة المذكورة بإجمالي تكلفة 666 مليون جنيه.
وقال "فؤاد" إن من بين تلك الملاحظات علي سبيل المثال لا الحصر عدم قيام وزارة المالية بإبرام بروتوكول لتنظيم العمل بين الأطراف المتعددة (الهيئة العامة للبترول- وزارة التنمية المحلية- وزارة التنمية الإدارية- وزارة الداخلية) قبل إبرام العقد، ما ترتب عليه وجود مشاكل ومعوقات منذ تنفيذ تلك المنظومة، وكذلك تراخي وتباطؤ وزارة المالية في توفير البيانات بالسرعة والدقة المطلوبين للالتزام بالتواريخ المحددة في خطة التنفيذ وهو الأمر الذي ترتب عليه دفع دفعة مقدمة تقدر بحوالي 200 مليون جنيه وتحمل تكلفة التشغيل والإدارة بالكامل دون إنجاز المشروع بالشكل المطلوب.
وأضاف "فؤاد" أن البطء الشديد في تفعيل المرحلة الخاصة بمراقبة محطات الوقود ترتب عليه ضياع الوفر المنتظر من جراء تطبيق تلك المرحلة والمقدر بنحو 3 مليارات جنيه شهريا، فضلا عن إلزام وزارة المالية بدفع فرق الدعم لشركات توزيع البترول بدلا من التزامها بدفع هذا الدعم للهيئة العامة للبترول، كما قامت الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع باستخدام مراكز الدفع التحصيل الإلكتروني لوزارة المالية في تشغيل منظومة دعم المواد البترولية رغم تضمين العرض بمسئولية الشركة عن ذلك.
وأشار إلي افتقار المنظومة الحالية لترشيد دعم المواد البترولية الي تحقيق الهدف المرجو منها وهو ترشيد دعم الوقود وتحديد المستفيدين وحدود كل مستفيد مما ترتب عليه إهدار المال العام، إذ تبين أن المنظومة بشكلها الحالي لا تتضمن حدا أقصي لما يحصل عليه المستفيد، كما أن تلك المنظومة لم تتضمن معايير تحديد الشخص مستحق الدعم وغير المستحق، بالإضافة الي عدم إعداد تقارير فنية توضح نسبة إنجاز الشركة للأعمال المنوط بها تنفيذها والتي تم صرف مستحقات الشركة علي أساسها لعده سنوات من خزانة الدولة.
وأكد أن وزارة المالية أهدرت حقوقها من خلال التعاقد علي 15000 نقطة بيع بتكلفة 4000 جنيه للماكينة الواحدة والمملوكة للشركة، علما بأن القيمة الواردة بالتعاقد تقارب تكلفة شراء الماكينة، كما قامت وزارة المالية بإهدار مبلغ 150 مليونا بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة جراء تعاقدها مع الشركة المكلفة بالمشروع علي إصدار وتشغيل 11 مليون كارت في حين تضمن التقرير الفني بإصدار عدد 5 ملايين كارت شخصي كحد أقصي.
واستنكر الموافقة علي تضمين العرض المالي المقدم من الشركة التوصية للبنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للشركة لشراء المعدات والمستلزمات اللازمة للمشروع، وذلك بالمخالفة لبنود العقد المبرم بينها وبين وزارة المالية، كما أن اختيار عرض الشركة علي حساب جهات أخري بناء علي ثلاثة أسباب لم يتم تحقيقها حتي الآن بشكل ينتابه مخالفة صارخة ترتب عليها إهدار واضح وصريح للمال العام.
وذكر فؤاد في طلب الإحاطة عدم الوقوف علي قيام وزارة المالية بسداد قيمة النقاط من الشركة المذكورة وأسباب الفرق بين ما تم توزيعه علي شركات توزيع البترول وما يؤيده بالمستندات بفارق بلغ 7 نقاط بيع، وعدم الوقوف علي صحة الكروت المطبوعة والبيانات التي تتضمنها والتي تم الحصول عليها من المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة وذلك قبل توقيع البروتوكول مع وزارة الداخلية في 30\11\2014، كما اتضح أن التعاقد مع الشركة لإنشاء منظومة دعم المواد البترولية تم بناء علي شروط مجحفة ترتب عليها إهدار صريح وواضح للمال العام.
وطالب بالتعمق في دراسة أبعاد وملابسات الأمر لتعلقه بالمال العام للدولة، خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالاقتصاد القومي، فضلا عن حزمة القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وتسعي في تنفيذها في سبيل تطبيق إستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
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