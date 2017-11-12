الهيئة العربية للتصنيع: نحرص على تعميق نسب المكون المحلي

الفريق عبد العزيز سيف

الصاوي أحمد



أكد الفريق عبد العزيز سيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، أن الهيئة تحرص علي تعميق نسب التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة والإستفادة من الشركاء الأجانب



جاء هذا خلال إحتفالية إحتفالية الهيئة العربية للتصنيع لعرض التصنيع المُشترك مع شركة Spanos اليونانية وشركة مكسيم وشركة Amokdor البيلاروسية وبحضور د مصطفي مدبولي وزير الإسكان ود أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال وسفيري بيلاروسيا واليونان بالقاهرة ورئيس شركة مكسيم وعدد من رؤساء شركات المقاولات والتشيد والبناء والمقاولون العرب وعدد من قيادات القوات المسلحة



وأضاف عبد العزيز أن الهيئة تحرص علي تعميق نسب التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة والإستفادة من الشركاء الأجانب وهذا ترجمة صادقة لحدث اليوم من منتجات صناعية تخدم قطاعات البنية التحتية وحركة البناء والتشيد فضلا عن الإستفادة من البحوث والعقول البشرية بالهيئة لإنتاج منتج صناعي محلي متميز



كما أشاد محمد كرار رئيس شركة مكسيم بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع ودورها في زيادة نسب المكون المحلي بالعديد من الصناعات الإستراتيجية بما يخدم الصناعة الوطنية



كما ذكر محمد كرار رئيس شركة مكسيم أننا نهدف بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إلي الحد من الإستيراد وخدمة التنمية العمرانية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من خلال التعاون مع الشركة اليونانية لإنتاج محطات خرسلنة متنقلة تتميز بالسرعة والحركة ومن ثم توفير فرص العمل



ومن جانبهم أوضح سفيري بيلاروسيا واليونان أهمية زيادة التعاون الصناعي وزيادة الإستثمارات المشتركة خاصة في ظل مناخ الإستثمار الجديد الذي تشهده مصر فضلا عن متانة العلاقات السياسية مع مصر والتي لابد من إستثمارها أفضل إستثمار لخدمة القطاعات الصناعية بين الجانبين وخدمة المنطقة وإفريقيا .



وفي هذا الصدد أعلن عبد العزيز سيف الدين، عن إنتاج الهيئة لـ 5 منتجات جديدة، بالتعاون مع الكيانات العالمية والمحلية، والمتمثلة فيما يلى :-



 التصنيع المشترك لمحطة خلط الخرسانة المتحركة بالتعاون مع شركة اسبانوسى اليونانية ، ومن المتوقع أن تصل نسبة التصنيع المحلى بها إلى 40 % على مراحل .



 التصنيع المشترك مع شركة أنكادور البيلاروسية لمعدات المناولة من اللوادر والأوناش وغيرها ،وتتراوح نسبة التصنيع المحلى بها من 18 – 30 % تدريجيا ً بالمرحلة الاولى .



بالإضافة إلى منتجات بنسبة 100% بوحدات الهيئة ومن خلال البحث والتطوير وجهد متواصل، وفق سيف، كالتالي:



تصنيع محطة تنقية مياه الشرب مدمجة ، تعمل بالترشيح الغشائى بسعة 5000 متر مكعب يومى ومضاعفاتها .



= تصنيع محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية باستخدام الترشيح الغشائى سعة من 100 – 500 متر مكعب يومى.



= تصنيع محرقة للنفايات الطبية بسعة 150 متر مكعب / ساعة .



