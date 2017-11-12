كرواتيا وسويسرا على أبواب مونديال روسيا

اليونان وأيرلندا الشمالية تتمسكان بالأمل



علي المصري:



وضع كل من المنتخبين الكرواتي والسويسري قدما بالفعل في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، والآن يتطلعان إلى تفادي المفاجآت لقطع الخطوة الأخيرة نحو المونديال، من خلال مباراتيهما أمام اليونان وأيرلندا الشمالية، على الترتيب، اليوم الأحد، في إياب الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل للمونديال.



وبعد ختام جولة الذهاب بمباراة المنتخب الدنماركي أمام ضيفه الأيرلندي مساء أمس السبت، تفتتح جولة الإياب اليوم الأحد، بلقاء المنتخب السويسري أمام ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، ومباراة المنتخب اليوناني على أرضه أمام ضيفه الكرواتي، وتستأنف جولة إياب الملحق الأوروبي بلقاء إيطاليا مع السويد مساء غدا الاثنين، وتختتم مساء الثلاثاء بلقاء أيرلندا على أرضها أمام الدنمارك.



يملك منتخبا كرواتيا وسويسرا، فرصة التأهل إلى نهائيات، بعدما سحقت الأولى ضيفتها اليونان 4-1 ذهاباً يوم الخميس الماضى، لتقطع مسافة كبيرة نحو بلوغ النهائيات للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخها، بينما تغلبت سويسرا على مضيفتها إيرلندا الشمالية 1-صفر.



وتبدو كرواتيا وسويسرا على عتبة الانضمام إلى عشر منتخبات أوروبية سبق لها ضمان التأهل إلى المونديال الذي يقام بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، هي روسيا المضيفة، وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا وبولندا وايسلندا وصربيا وفرنسا والبرتغال، وتتنافس أربع منتخبات على البطاقتين الأخيرتين ضمن الملحق، هما ايرلندا والدنمارك، والسويد وإيطاليا.



وبفوزها الكبير ذهاباً، قطعت كرواتيا التي كانت أفضل نتيجة لها في كأس العالم الحلول ثالثة عام 1998 في فرنسا، إلى حد كبير الطريق أمام اليونان الساعية لبلوغ المونديال للمرة الرابعة والثانية على التوالي، وتقام مباراة الاياب على ملعب "كارايسكاكيس" في بيرايوس، بغياب أي مشجع كرواتي، كما أقيمت مباراة الذهاب في غياب الجمهور اليوناني بموجب اتفاق بين اتحادي البلدين، لتفادي أعمال شغب سبق لها أن اندلعت بين الجمهورين، لا سيما في أكتوبر 2011 ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2012.



وتملك كرواتيا الأسلحة اللازمة لتكرار الفوز على أبطال أوروبا 2006، أو الخروج أقله بنتيجة تضمن لها التأهل بدءا ًبالقائد ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش "102 مباراة دولية" مروراً بلاعب وسط برشلونة الإسباني إيفان راكيتيتش "87 مباراة" وهداف يوفنتوس الإيطالي ماريو ماندزوكيتش "81 مباراة" وانتهاء بلاعب وسط إنتر ميلان الايطالي إيفان بيريسيتش "62 مباراة"، ومهاجم ميلان الإيطالي نيكولا كالينيتش وغيرهم، وسجل مودريتش وبيريسيتش وكالينيتش ثلاثة من أهداف الذهاب، وأضاف مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش الرابع.



وعلى الجانب الآخر، وباستثناء لاعب وسط أيك أثينا بتروس مانتالوس "104 مباريات دولية"، ومدافع روما الايطالي فاسيليس توروسيديس "73 مباراة"، لا تضم تشكيلة المدرب الألماني ميكايل سكيبه، إلا القليل من عناصر الخبرة على غرار القائد وصاحب الهدف في مباراة الذهاب المدافع سقراطيس باباستاثولوبولوس "41 مباراة".



سويسرا ليست في أمان



وعلى رغم صعوبته، لم يؤمن الفوز لسويسرا الطمأنينة، لا سيما أنه جاء من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد ملامسة تسديدة تشيردان شاكيري يد المدافع الايرلندي كوري إيفانز، وأثارت ركلة الجزاء هذه غضب زوجة اللاعب، لأن لمسة اليد بدت وكأنها حصلت خارج المنطقة، ما دفعها إلى استخدام "تويتر" لتوجيه أقسى النعوت في حق الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، ما اضطر اللاعب نفسه للاعتذار.



وتحتاج أيرلندا الشمالية إلى الفوز بأكثر من هدف أو بفارق هدف على الأقل لضمان التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 1986 والرابعة في مسيرتها، علماً بأنها بلغت ربع النهائي في نسخة 1958، وفوز إيرلندا الشمالية 1-صفر يمنحها فرصة لعب وقت إضافي وربما ركلات ترجيح، إلا أن التوقعات تصب نظرياً في مصلحة مضيفتها التي سبق أن شاركت في النهائيات 10 مرات وبلغت ربع النهائي ثلاث مرات أعوام 1934 و1938 و1954.



ويضم المنتخب السويسري مجموعة من المحترفين في البطولات الأوروبية الخمس الأساسية ومنهم شاكيري لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، وهاريس سيفيروفيتش لاعب بنفيكا البرتغالي، والقائد ستيفان ليشتشتاينر لاعب يوفنتوس الإيطالي، وجرانيت تشاكا لاعب أرسنال الإنجليزي، وريكاردو رودريجيز صاحب هدف الذهاب لاعب ميلان الإيطالي، بينما يحترف معظم لاعبي إيرلندا في الأندية الانجليزية أو الاسكتلندية.