إصدارات جديدة بمكتبة الأسرة

هيئة الكتاب

علي راشد



صدر ضمن مشروع مكتبة الأسرة، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤخرًا، مجموعة من الإصدارات، بينها "المثقفون والسلطة في مصر"، "المجددون في الإسلام"، "الآذان المترصدة.. كيف يتجسسون عليك"، و"النزعة النقدية عند المعتزلة".



وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة انتهت من إصدار 17 كتابًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، كانت تم الموافقة عليها قبل عامين.



وأعلن الحاج علي، عن وجود 50 كتاباً جديدًا سيتم إصدارهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر، يجري تنفيذهم الآن بالمطابع.



يذكر أن العناوين التي تم الانتهاء منها، تضم كتب "النزعة النقدية عند المعتزلة"، "تربية الحرية الأخلاق - الديمقراطية- الشجاعة المدنية"، "الفرق والجماعات الإسلامية.. إسلام بلا مذاهب"، "الإعلام في عصر العولمة والهيمنة الأمريكية.. كيف أصبحت أمريكا سيدة العالم في مجال الإعلام"، "تجديد الخطاب الإسلامي .. من المنبر إلى شبكة الإنترنت".