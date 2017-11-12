EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
إصدارات جديدة بمكتبة الأسرة
الأحد 12 نوفمبر 2017 03:08 م
هيئة الكتاب
أخر الأخبار
هيئة الكتاب
علي راشد
صدر ضمن مشروع مكتبة الأسرة، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤخرًا، مجموعة من الإصدارات، بينها "المثقفون والسلطة في مصر"، "المجددون في الإسلام"، "الآذان المترصدة.. كيف يتجسسون عليك"، و"النزعة النقدية عند المعتزلة".
وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة انتهت من إصدار 17 كتابًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، كانت تم الموافقة عليها قبل عامين.
وأعلن الحاج علي، عن وجود 50 كتاباً جديدًا سيتم إصدارهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر، يجري تنفيذهم الآن بالمطابع.
يذكر أن العناوين التي تم الانتهاء منها، تضم كتب "النزعة النقدية عند المعتزلة"، "تربية الحرية الأخلاق - الديمقراطية- الشجاعة المدنية"، "الفرق والجماعات الإسلامية.. إسلام بلا مذاهب"، "الإعلام في عصر العولمة والهيمنة الأمريكية.. كيف أصبحت أمريكا سيدة العالم في مجال الإعلام"، "تجديد الخطاب الإسلامي .. من المنبر إلى شبكة الإنترنت".
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا