هالة السعيد تستعرض مع نائبات البرلمان خطة التنمية المستدامة

هالة السعيد

السعيد: الكفاءة الشخصية ستصبح المعيار الوحيد للتوظيف في الجهاز الإداري للدولة



المال - خاص



اجتمعت أمس هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع 30 نائبة برلمانية بمقر مبنى الجهاز واستعرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.



واستمعت السعيد خلال الاجتماع إلى تساؤلات ومقترحات النائبات حيث أثرن مجموعة من النقاط حول عملية الإصلاح الإداري كالاهتمام بالتدريب التحويلي لسد الحاجة إلى العاملين في بعض القطاعات المهمة والاهتمام بالتدريب الفني لتغيير الفكر النمطي السائد عن أصحاب الحرف والمهن الفنية، إلى جانب إعادة توزيع العاملين في الجهاز الإداري للدولة لسد عجز العاملين المتواجد في بعض الهيئات والوزارات الحكومية، وأشار البعض منهن إلى ضرورة الإسراع في تحول وحدة شئون العاملين في الوزارات المختلفة إلى وحدة موارد بشرية تقليص عددها أسوة بالمجتمعات والدول المتقدمة لمنع تقاطع الاختصاصات بينها، وأضفن ضرورة الحد من المستشارين المعينين في الجهاز الإداري للدولة بموجب ما ينص عليه الدستور مع تثبيت العقود المؤقتة في الجهاز والحد من التضخم الوظيفي، وشددن على ضرورة فتح باب التعيينات.



وتناولت السعيد الحديث في هذا الشأن عن قانون التخطيط الموحد وجهود الإصلاح الإداري من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية وفقا لأفضل نظم التدريب العالمية مع الحرص على عدم إهدار الوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض.



وأكدت أن الوزارة تهدف إلى القضاء على الترهل البيروقراطي والفساد الإداري مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن، حيث أوضحت أن الهدف هو أن يصبح التوظيف في الجهاز الإداري للدولة محققا للعدالة وتكافؤ الفرص ومعياره الوحيد هو الكفاءة الشخصية في الاختبارات الموضوعة لهذا الغرض.



وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود فريق العمل في الوزارة والتي تأتي في إطار تحقيق مفهوم التنمية الشاملة وهو ما تهدف إليه خطط الدولة، كما أشارت إلى دور المرأة المصرية القوي في تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير في مصر.



كما طالبت عدد من النائبات بالعمل على تفعيل الكود التميزي لتحديد الاب والام للأطفال المواليد وذلك للحد من ظاهرة المتسولين والتجارة بالأطفال والتعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة مع تسهيل نقل ولاية الأرض من جهة لجهة أخري، كما أشرن إلى ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب في المحافظات لتحويل طاقة الشباب في صور إيجابية وفعالة وضرورة الاهتمام بتنمية الكفور والنجوع والقري باعتبارهم حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.



وتطرقت السعيد إلى مشروع تمويل الصعيد وأكدت أنه تم استلام الشريحة الأولى بالفعل من قرض البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 125 مليون دولار.



وأضافت أنه تم عقد اجتماعات لجنة التسيير وأوضحت أن مسئولية التنفيذ تقع على عاتق وزاره التنمية المحلية، بعد أن تم الانتهاء من الإطار المؤسسي اللازم قبل الصرف وهو تشكيل المكتب التنفيذي واختيار الكوادر المؤهلة ومراجعه دليل العمل وأظهرت السعيد اهتماماً بما طرحته النائبات من مداخلات وأبدت استعدادها للتعاون على تنفيذ الأفكار المقترحة.