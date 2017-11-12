تراجع أرباح مصر للأسمنت قنا إلى 38 مليون جنيه

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا تراجع صافى أرباحها بنسبة 83.5% إلى 38.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بنحو 234.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



وأظهرت القوائم المستقلة تحقيق صافى ربح قدره 37.5 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 124.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 50.6 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 137.5 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.



ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت الحالي نحو 298.7 مليون جنيه، موزعاً على 29.8 مليون سهم.