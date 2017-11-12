شيكابالا يقود منتخب مصر أمام غانا

علي المصري:



استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، بصورة كبيرة على التشكيل الأساسىى، الذي سيخوض به مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، أمام منتخب غانا، فى اللقاء الذى سيقام على ملعب "بابا يارا" بمدينة "كيب كوست".



وسيتواجد شريف إكرامى فى حراسة المرمى، ويلعب أمامه أحمد المحمدي وعلي جبر ورامي ربيعة وكريم حافظ للدفاع، وسام مرسي ومحمد النني محورى ارتكاز، ويلعب أمامهم الثلاثى محمود حسن "تريزيجيه ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ورمضان صبحي، خلف المهاجم الصريح عمرو مرعي.