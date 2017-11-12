EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
شيكابالا يقود منتخب مصر أمام غانا
الأحد 12 نوفمبر 2017 02:36 م
شيكابالا يقود منتخب مصر أمام غانا
أخر الأخبار
شيكابالا يقود منتخب مصر أمام غانا
علي المصري:
استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، بصورة كبيرة على التشكيل الأساسىى، الذي سيخوض به مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، أمام منتخب غانا، فى اللقاء الذى سيقام على ملعب "بابا يارا" بمدينة "كيب كوست".
وسيتواجد شريف إكرامى فى حراسة المرمى، ويلعب أمامه أحمد المحمدي وعلي جبر ورامي ربيعة وكريم حافظ للدفاع، وسام مرسي ومحمد النني محورى ارتكاز، ويلعب أمامهم الثلاثى محمود حسن "تريزيجيه ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ورمضان صبحي، خلف المهاجم الصريح عمرو مرعي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا